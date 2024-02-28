لاعب ايستوريال برايا البرتغالي “رفيق غويتان” في طريقه لـ”الخضر”

رئيس الفاف يعمل على ضم لاعبين جدد للمنتخب

يعمل رئيس الفاف وليد صادي، على ضم لاعبين جدد لمنتخب “الخضر” قصد تدعيم المنتخب في الفترة القادمة تحضيرا للاستحقاقات القادمة، والبداية مع جناح ايستوريال برايا البرتغالي، رفيق غويتان.

وحسب موقع “العربي الجديد” فإن صادي تواصل هاتفياً مع غويتان وتحدث معه مطولاً حول إمكانية تقمصه ألوان المنتخب الجزائري، حتى أن اللاعب بدأ برفقة مسؤولي اتحاد الكرة بعملية تغيير جنسيته الرياضية على مستوى “فيفا”، إذ سبق له أن تقمص ألوان المنتخب الفرنسي في فئاته السنية.

ويبقى من الوارد جدا أن يكون رفيق غويتان حاضرا في التربص المقرر شهر مارس المقبل، وذلك يبقى مرتبطا بإنهائه كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بتأهيله للعب مع الخضر، مع الإشارة إلى أنه في ذلك الموعد ستستضيف الجزائر دورة رباعية ودية بمشاركة 3 منتخبات أخرى، وهي جنوب إفريقيا، بوليفيا، أندورا.

كما أن أكثر ما حمس صادي – يضيف موقع العربي الجديد – على حسم قضية اللاعب غويتان هو وجود انطباع في محيط الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعدم قدرة الثنائي رياض محرز ويوسف بلايلي على تقديم المزيد لتشكيلة الخضر، مثلما كان الحال في كأس أمم إفريقيا الماضية، إضافة إلى تصريحات اللاعب الذي أكد قبل أيام استعداده لتمثيل المنتخب الجزائري، رغم أنه يملك والدة مغربية ويبقى قادرا كذلك من الناحية القانونية على تمثيل منتخب “أسود الأطلس”.

وأدلى غويتان قبل أيام قليلة بتصريحات للصحافي الفرنسي ريمي مارتنيز، وجرى تداولها على منصة “إكس”، حيث قال عن مستقبله الدولي: “المنتخب الجزائري؟ أعمل من أجل أن أحصل على دعوة الخضر، وهذا هدفي الحالي، سأكون سعيداً إن تحقق ذلك. أما المنتخب المغربي، فقد حصل على اهتمام منه سابقا عندما كنت ألعب مع الفئات السنية للمنتخب الفرنسي”.

ويلعب رفيق غويتان (24 عاما) في مركز الجناح الأيمن، ويتألق بشدة في الدوري البرتغالي لكرة القدم خلال الموسم الكروي الحالي، حيث لعب مع فريقه إستوريل برايا 23 مباراة وسجل 5 أهداف مع 3 تمريرات حاسمة، في وقت أشارت تقارير إعلامية برتغالية في وقت سابق، إلى أن اللاعب يملك اتفاقا مع فريق بنفيكا للانتقال إليه بداية من سوق الانتقالات الصيفية القادمة.