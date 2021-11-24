سيكون تحت مجهر بلماضي في البطولة العربية بقطر

ستكون البطولة العربية للفيفا المقررة بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر في قطر، فرصة سانحة للناخب الوطني، جمال بلماضي، لمتابعة بعض عناصر المنتخب الوطني، ب، تحت إشراف مجيد بوقرة المرشحة للمشاركة في كأس أمم إفريقيا المقررة مطلع العام المقبل في الكاميرون.

ولعل أبرز لاعبي المنتخب الوطني المحلي الذين سيحضون بمعاينة خاصة من المدرب الوطني، جمال بلماضي، يوجد المدافع الأيمن الشاب، لأتلتيك بارادو، أيمن بوقرة. هذا الأخير يمثل حل من الحلول الدفاعية قيد الدراسة لدى بلماضي الذي يبحث عن حلول متنوعة في جميع المستويات، وخاصة الجهة اليمنى من دفاع الخضر التي تحتاج إلى تدعيم نوعي، في ظل هشاشة الظهير الأيمن لنادي نيس، يوسف عطال، الذي أصبح عرضة للإصابات منذ زمن طويل، فضلا عن ذلك عدم اقتناع المدرب الوطني بمستويات بقية البدائل في هذا المركز مثل حسين بن عيادة ومهدي زفان ورضا حلايمية، هذا الثلاثي وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي يبذلها في المباريات، لكن لم ينجح في فرض نفسه على جمال بلماضي، الذي يبحث عن مدافع أيمن عصري يتميز بالسرعة وإضافة إلى عمله الدفاعي يقوم بالمشاركة في الحملات الهجومية، وما عدا عطال الذي يؤدي هذا الدور بامتياز لا يوجد لاعبين حاليا بمواصفاته.

ورشح الكثير من المختصين والمتابعين للبطولة الوطنية والمنتخب الوطني، الظهير الأيمن لنادي بارادو، أيمن بوقرة، للبروز مع المنتخب الوطني الأول في الفترة القادمة، خاصة أنه يتوفر على الخاصيات التي يبحث عنها الناخب الوطني في المدافع الأيمن الذي سيكون ضمن قائمته في “كان” الكاميرون، فهو يشبه أيضا يوسف عطال في طريقة لعبه، ما يجعله في وضعية مناسبة لإقناع جمال بلماضي خلال البطولة العربية في قطر.

ل. ط