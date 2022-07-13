لاعب بارادو بن بوعلي قريب من الانتقال إلى نادي شارل لوروا

الفريق البلجيكي عرض عليه عقدا لـ4 مواسم

يقترب لاعب أتلتيك بارادو، نذير بن بوعلي، صاحب 22 عاما، من الاحتراف في البطولة البلجيكية لكرة القدم.

كشفت صحيفة، “لو سوار” البلجيكية، عن اهتمام نادي شارل لوروا بالتعاقد مع اللاعب الشاب في صفوف أتلتيك بارادو، نذير بن بوعلي، خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية، وهذا لخلافة لاعبه فاكون بايو، الأخير انتقل إلى نادي وات فورد الانجليزي.

وأضاف ذات المصدر، أن إدارة شارل لوروا قطعت أشواطا متقدمة في ملف انتداب نذير بن بوعلي، من نادي بارادو، حيث أن كل المؤشرات تؤكد اقتراب إتمام هذه الصفقة ما بين إدارة الفريقين اللذين تربطهما علاقة وطيدة بحكم تعاملاتهما السابقة، حيث شهد الموسم الماضي تحويل آدم زرقان إلى الفريق البلجيكي بكل سلاسة.

وحسب نفس المصدر، فإن رئيس، شارل لوروا، مهدي بياط، طلب استشارة لاعبه الدولي الجزائري، آدم زرقان، حول رأيه في زميله السابق بأتلتيك بارادو، نذير بن بوعلي.

فيما أشارت مصادر أخرى، إلى أن إدارة شارل لوروا قدمت عرضا بالتعاقد مع نذير بن بوعلي لمدة أربعة مواسم، من دون أن تخوض في التفاصيل المالية والبنود الأخرى، التي سيكشف عنها عقب ترسيم انتقاله إلى البطولة البلجيكية.