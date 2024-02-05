لاعب برازيلي: “لسنا فرنسيين.. تحيا الجزائر” (فيديو)

احتفل لاعب دولي برازيلي لِكرة القدم بِهدف سجّله في البطولة الإنجليزية، وهو يتغنّى بِالجزائر.

ويتعلّق الأمر بِاللاعب ماتيوس كونيا، مهاجم نادي ولفرهامبتون الإنجليزي.

وفي شريط مُصوّر قصير ومُسجّل داخل غرفة حفظ الملابس، ظهر البرازيلي ماتيوس كونيا وهو يرتدي زيّ “محاربي الصّحراء”، ويهتف “لسنا فرنسيين، تحيا الجزائر” (الفيديو).

وأيضا، وفي أحدث ظهور له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، نشر كونيا صورة له وهو يرتدي قميص المنتخب الوطني الجزائري، مرفوقا بِزميله المدافع ريان آيت نوري. وكتب “3،2،1.. تحيا الجزائر” (الصورة المُدرجة أدناه).

وتألّق ماتيوس كونيا في مباراة فريقه ولفرهامبتون والمُضيّف نادي تشيلسي، بِتسجيله ثلاثية.