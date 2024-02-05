-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لاعب برازيلي: “لسنا فرنسيين.. تحيا الجزائر” (فيديو)

علي بهلولي
  • 978
  • 0
لاعب برازيلي: “لسنا فرنسيين.. تحيا الجزائر” (فيديو)
ح.م
ماتيوس كونيا رفقة ريان آيت نوري.

احتفل لاعب دولي برازيلي لِكرة القدم بِهدف سجّله في البطولة الإنجليزية، وهو يتغنّى بِالجزائر.

ويتعلّق الأمر بِاللاعب ماتيوس كونيا، مهاجم نادي ولفرهامبتون الإنجليزي.

وفي شريط مُصوّر قصير ومُسجّل داخل غرفة حفظ الملابس، ظهر البرازيلي ماتيوس كونيا وهو يرتدي زيّ “محاربي الصّحراء”، ويهتف “لسنا فرنسيين، تحيا الجزائر” (الفيديو).

وأيضا، وفي أحدث ظهور له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، نشر كونيا صورة له وهو يرتدي قميص المنتخب الوطني الجزائري، مرفوقا بِزميله المدافع ريان آيت نوري. وكتب “3،2،1.. تحيا الجزائر” (الصورة المُدرجة أدناه).

وتألّق ماتيوس كونيا في مباراة فريقه ولفرهامبتون والمُضيّف نادي تشيلسي، بِتسجيله ثلاثية.

مقالات ذات صلة
هل يُدرّب رونار منتخب مصر؟

هل يُدرّب رونار منتخب مصر؟

كوادر “الخضر” على مقاعد الاحتياط وماندريا تلقى خماسية

كوادر “الخضر” على مقاعد الاحتياط وماندريا تلقى خماسية

ميسي يثير غضب جماهير هونغ كونغ

ميسي يثير غضب جماهير هونغ كونغ

كأس الجزائر.. مقابلتان في القمّة

كأس الجزائر.. مقابلتان في القمّة

مبابي يحسم قراره النهائي بخصوص وجهته المقبلة

مبابي يحسم قراره النهائي بخصوص وجهته المقبلة

لاعب جديد يُدعّم صفوف “الكناري”

لاعب جديد يُدعّم صفوف “الكناري”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد