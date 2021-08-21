لاعب بوركينا فاسو بيرترون تراوري يغيب عن لقاء الخضر

يلعب في أستون فيلا ويعتبر الأحسن في منتخب "الأحصنة"

تلقى منتخب بوركينا فسو ضربة موجعة بعد خسارة لاعبه بيرترون تراوري نجم نادي أستون فيلا الانجليزي، الذي سيغيب بصفة شبه رسمية عن مواجهتي النيجر والمنتخب الوطني خلال شهر سبتمبر القادم برسم أول جولتين من تصفيات كأس العالم.

وأكد مدرب أستون فيلا الانجليزي، دين سميث، خلال الندوة الصحفية التي نشطها قبل لقاء فريقه أمام نادي نيوكاسل في البطولة الانجليزية، أن االاعب السابق لنادي ليون الفرنسي بيرترون تراوري سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة.

وحسب دين سميث، فإن فترة ابتعاد تراوري عن الميادين ستكون لثلاثة أسابيع على الأقل، حيث لن يتمكن من المشاركة في مباريات أستون فيلا إلى غاية انتهاء فترة إجراء المباريات الدولية، بعد الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم.

وقال مدرب أستون فيلا: “لقد تعرض تراوري لإصابة في الركبة خلال المباراة الماضية، وهو ما سيحرمنا منه حتى نهاية فترة التوقف الدولي بقليل”. وسيكون لغياب بيرترون تراوري أهم لاعب في تشكيلة بوركينا فاسو صدى إيجابيا لدى المدرب الوطني، جمال بلماضي، خاصة وأن اللاعب يشغل منصبا هجوميا وهو من أخطر اللاعبين الأفارقة في الخط الأمامي. للإشارة، فإن المنتخب الوطني سيواجه منتخب “الأحصنة” في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، يوم 5 سبتمبر في الملعب الكبير بمدينة مراكش المغربية، بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إجراء المباراة في بلد محايد لعدم تجاوب ملاعب بوركينا فاسو مع المقاييس التي حددتها الفيفا لاحتضان تصفيات كأس العالم.

وسيبدأ منتخب “الأحصنة” مشواره في “تصفيات مونديال”، بمواجهة النيجر في مدينة نيامي، يوم 2 سبتمبر المقبل، في حين يستقبل الخضر منتخب جيبوتي بالبليدة في نفس التاريخ.