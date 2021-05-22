تحضيرا للكأس العربية لأقل من 20 سنة

استدعى الناخب الوطني لأقل من 20 عاما محمد لاسات، 37 لاعبا من بينهم 13 ينشطون خارج الوطن، للتربص الانتقائي الثالث والأخير المبرمج من 21 إلى 25 ماي بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى تحسبا للكأس العربية (17 جوان إلى 3 جويلية بمصر).

وضمت القائمة 11 لاعباً من أندية الدوري الفرنسي، في حين يبقى كل من يونس آيت عامر المحترف في رديف بايرن ميونخ وماهور سامي من لاغونتواز البلجيكي، الوحيدين من دوريات أوروبية أخرى.

ويعتبر لاعب بايرن ميونخ الألماني يونس آيت عامر إضافة كبيرة للمنتخب حيث أعلن النادي الألماني الشهر الماضي تجديد عقد وسط ميدانه يونس آيت عامر (17 عاماً) ليكون جزءاً من الفريق الرديف، على أن تتم ترقيته للفريق الأول في حالة أثبت موهبته، لا سيما وأنه يحظى بثقة مدربه يوشن سوير.

وجاء في بيان الفاف: ”يتعلق الأمر بالمجموعة الثالثة (المولودين في 2003-2004)، والتي ستخضع لحصص تدريبية ومواجهات”.

واحتفظ الناخب الوطني محمد لاسات – بعد تجمع أول برمج من 6 إلى 9 ماي بالمركز الفني بسيد موسى – بمشاركة مجموعة متكونة من 32 لاعبا- بتعداد جديد يضم 34 لاعبا لتنظيم تربص انتقائي ثان واختتم “بتنشيط مباراة تقييمية أخيرة”، وتعود آخر مقابلة للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إلى ديسمبر 2020، بمناسبة إجراء دورة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة الى كأس افريقيا للفئة بموريتانيا. وعجز شبان “الخضر” في بلوغ النهائيات بعد احتلالهم المركز الرابع والأخير في هذه الدورة برصيد نقطة وحيدة.

قائمة الـ37 لاعبا:

ملال أسامة (شباب باتنة)، تباني عبد الغاني، غانم عادل، شرشور كمال (مولودية الجزائر)، بورحلي ياسر عبد القادر، مسعود سالم، مهرة عبد الرزاق، رضاوي شمس الدين، شريف الوزاني أيمن (وفاق سطيف)، بلحاج شكال عفاري، بوطبة مايس رامي (شباب قسنطينة)، نعماني عبد الكريم (اتحاد الجزائر)، ربوح صهيب، حمودي محمد، بوكرشاوي بلال، غايد أحمد، حمادي عبد اللالي (شباب بلوزداد)، أوكريف عبد الغاني (أولمبي المدية)، زيان بلال (شبيب بجاية)، لعلام عبد الغاني، غاريت أنس (نادي بارادو)، زويش محمد (شباب الدرعان)، طايبي سيد علي (اتحاد البليدة)، عمر محمد رفيق (أكاديمية الفاف)، أوسماعيل جبريل (نادي أنجي-فرنسا)، بن دريس صالح الدين قايس، أحمان فائل (نادي سانت إيتيان- فرنسا)، زغاي محمد بلال، ميسالي رفيق (نادي تولوز- فرنسا)، بوعوان عصام (نادي فالنسيان-فرنسا)، عجودي ماسيل (نادي لانس- فرنسا)، ديهيليس ريان (أولمبي مرسيليا-فرنسا)، آيت عمر يونس عبد الكريم (بايرن ميونيخ-ألمانيا)، نواح حمداوي (نادي ديجون- فرنسا)، بلمختار محمد (نادي ليل- فرنسا)، ماهور سامي (نادي لاغونتواز- بلجيكا)، ماتيبانزيا سيمبا كمال بيار (نادي تروا- فرنسا).