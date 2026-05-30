لاعب بِذكريات “أدباء المهجر” يُواجه الجزائر

نبيل ناصف (الصف الخلفي، الأوّل من اليسار/ يحمل شارة القائد) في بطولة أمريكا الجنوبية 2026، صنف أشبال.

استدعى الناخب الوطني البوليفي لِكرة القدم 28 لاعبا، تأهّبا لِخوض مقابلتَين ودّيتَين إحداهما أمام الجزائر.

وتُواجه بوليفيا المنتخب الوطني الجزائري بِمدينة كانساس سيتي الأمريكية، مساء العاشر من جوان المقبل.

وكان المنتخبان قد تقابلا ودّيا بِالجزائر في الـ 22 من مارس 2024، وحينها فاز رجال فلاديمير بيتكوفيتش بِنتيجة (3-2).

ومقارنة بِقائمة تلك الفترة، بقي في منتخب بوليفيا 10 لاعبين، يوجد بينهم حارس المرمى الأساسي غييرمو فيسكارا (33 سنة). أما بِخصوص العارضة الفنية، فكان يؤطّرها المدرب البرازيلي أنطونيو كارلوس زاغو، وخلفه في جوان 2024 التقني المحلّي أوسكار فيليغاس.

وبِشأن اللائحة الجديدة، فقد برز في ثناياها لاعب اسمه نبيل ناصف. عمره 16 سنة، واستلم دعوة منتخب بوليفيا أكابر لِأوّل مرّة، وهو مهاجم يرتدي زي النادي المحلي أوريينتي بيتروليرو.

وتمتدّ جذور نبيل ناصف إلى لبنان، علما أن قارتَي أمريكا الشمالية واللاتينية (حيث تقع بوليفيا) تعجّ بِالمهاجرين القادمين من منطقة الشام أواخر القرن الـ 19م. وفي الأدب العربي تأسّست هناك “الرابطة القلمية” و”العصبة الأندلسية”، وكان من رموزها ميخائيل نعيمة وجبران خليل جبران وإيليا أبي ماضي، وغيرهم ممّن أطلقت عليهم تسمية “أدباء المهجر”.

وفي اللغة العربية، هذا الاسم يُنطق “ناصف”، لأن الأتراك (الدولة العثمانية في الوطن العربي) ينطقونه “ناصيف”، وقس على ذلك مع “حسّان” (بِتشديد السّين) و”حسان” (بِالسّين المخفّفة)، ونيهات كهفيتجي (لاعب دولي تركي/ 2000-2012) مع “نهاد قهوجي”.

وفي مونديال المكسيك 1986، درّب منتخب الأوروغواي (أمريكا اللاتينية) التقني عمر بوراس، الذي يُرجّح أن يكون لاسمه تقاطع مع هذه الجذور.

ونعود إلى نبيل ناصف، فقد تألّق في صفوف منتخب بوليفيا أشبال في بطولة أمريكا الجنوبية لهذه الفئة، نسخة الباراغواي شهر أفريل الماضي، وحينها حمل شارة القائد، ونال لقب الهدّاف بِرصيد أربعة أهداف.