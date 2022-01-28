لاعب تنس كويتي ينتصر لِفلسطين ويرفض مواجهة منافس صهيوني
انتصر الكويتيون للقضية الفلسطينية العادلة، بعد أن رفض مواطن لهم خوض مباراة دولية في رياضة التنس، أمام منافس من الكيان الصهيوني.
وكان لاعب التنس الكويتي الفتيّ محمد العوضي قد رفض مواجهة منافس صهيوني، في محطّة نصف النهائي لِدورة دولية لِفئة أقلّ من 14 سنة. وانسحب من هذه البطولة التي احتضنتها مدينة دبي الإماراتية.
ورفع الكويتيون صور “التنسمان” الشجاع محمد العوضي، كما نصّبوا لافتة كبيرة في أحد شوارع البلد، كُتب عليها عبارة “شكرا يا بطل”، مرفوقة بِصورة هذا الرياضي الفذّ.
قامت الكويت بتكريم بطلها اللاعب الشاب محمد العوضي بوضع صورته في احد الطرق الرئيسية بعد انسحابه من مواجهة اللاعب الصهيوني ببطولة الدولية للمحترفين التنس دون 14 عاما في دبي.
المقاطعة شرف متوارث نسأل الله أن لا ينقطع pic.twitter.com/sDrYYRgeoN
— محمد العجمي M1 (@mohammad9788) January 27, 2022
لافتات في شوارع الكويت تحيّي بطل التنس محمد العوضي الذي آثر الانسحاب على مواجهة نظيره “الإسرائيلي”
تحية للكويت وأهلها pic.twitter.com/geCwc9C0lE
— فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) January 27, 2022
صورة الشاب محمد العوضي تزيّن شوارع الكويت بعد انسحابه من أمام خصمه الصهيوني
المقاطعة تعني بأننا لا نعترف بالكيان المحتل، وأنه لا يملك شرعية الوجود، وهي خير من المشاركة التي تساوي بين الكيان وأي دولة أخرى
المقاطعة موقف واضح ضد انتهاك المقدسات وتهجير الناس واستعمار الأراضي. pic.twitter.com/ip44uniM7D
— محمّد فروانه (@MohdFarwana) January 27, 2022
الكويت تحتفي بفتاها محمد العوضي الذي انسحب من مواجهة اللاعب “الإسرائيلي” في بطولة دبي pic.twitter.com/eVqgNNZohr
— #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) January 27, 2022