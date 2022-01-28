-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لاعب تنس كويتي ينتصر لِفلسطين ويرفض مواجهة منافس صهيوني

الشروق الرياضي
  • 79
  • 0
لاعب تنس كويتي ينتصر لِفلسطين ويرفض مواجهة منافس صهيوني

انتصر الكويتيون للقضية الفلسطينية العادلة، بعد أن رفض مواطن لهم خوض مباراة دولية في رياضة التنس، أمام منافس من الكيان الصهيوني.

وكان لاعب التنس الكويتي الفتيّ محمد العوضي قد رفض مواجهة منافس صهيوني، في محطّة نصف النهائي لِدورة دولية لِفئة أقلّ من 14 سنة. وانسحب من هذه البطولة التي احتضنتها مدينة دبي الإماراتية.

ورفع الكويتيون صور “التنسمان” الشجاع محمد العوضي، كما نصّبوا لافتة كبيرة في أحد شوارع البلد، كُتب عليها عبارة “شكرا يا بطل”، مرفوقة بِصورة هذا الرياضي الفذّ.

مقالات ذات صلة
فرحات وعريبي ممنوعان من التدريبات مع نيم الفرنسي

فرحات وعريبي ممنوعان من التدريبات مع نيم الفرنسي

عمارة ينتقل إلى السرعة الثانية لإعادة ترتيب بيت الفاف قبل المباراة الفاصلة

عمارة ينتقل إلى السرعة الثانية لإعادة ترتيب بيت الفاف قبل المباراة الفاصلة

بِالفيديو: ملعب البليدة ومركز سيدي موسى جاهزان لِمواجهة الكاميرون

بِالفيديو: ملعب البليدة ومركز سيدي موسى جاهزان لِمواجهة الكاميرون

عودة زفيزف إلى أروقة “الفاف” والمنتخب الوطني

عودة زفيزف إلى أروقة “الفاف” والمنتخب الوطني

بعض اللاعبين لم يعد لهم مكان في المنتخب الوطني

بعض اللاعبين لم يعد لهم مكان في المنتخب الوطني

شتال يشارك التدريبات مع الكاظمة الكويتي

شتال يشارك التدريبات مع الكاظمة الكويتي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد