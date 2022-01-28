لاعب تنس كويتي ينتصر لِفلسطين ويرفض مواجهة منافس صهيوني

انتصر الكويتيون للقضية الفلسطينية العادلة، بعد أن رفض مواطن لهم خوض مباراة دولية في رياضة التنس، أمام منافس من الكيان الصهيوني.

وكان لاعب التنس الكويتي الفتيّ محمد العوضي قد رفض مواجهة منافس صهيوني، في محطّة نصف النهائي لِدورة دولية لِفئة أقلّ من 14 سنة. وانسحب من هذه البطولة التي احتضنتها مدينة دبي الإماراتية.

ورفع الكويتيون صور “التنسمان” الشجاع محمد العوضي، كما نصّبوا لافتة كبيرة في أحد شوارع البلد، كُتب عليها عبارة “شكرا يا بطل”، مرفوقة بِصورة هذا الرياضي الفذّ.