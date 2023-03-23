لاعب جديد يُشارك لِأوّل مرّة مع “الخضر” أمام النيجر

كشف الاتحاد الجزائري لِكرة القدم سهرة الخميس، عن التشكيلة الأساسية التي ضبطها الناخب الوطني جمال بلماضي في مواجهة النيجر.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار مباراة المنتخب الوطني الجزائري وضيفه فريقه النيجر، الجمعة انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا.

وزجّ بلماضي في مواجهة النيجر بِلاعب لم يسبق له تمثيل الألوان الوطنية، ويتعلّق الأمر هنا بِالمدافع الأيسر ريان آيت نوري المحترف في نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، الذي قام مُؤخّرا بِتغيير جنسيته الرّياضية والالتحاق بـ “الخضر”، بعدما شارك مع الفئات الصّغرى لِمنتخبات فرنسا.

ويكون الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي بِصدد تجريب آيت نوري ولو في مباراة رسمية، تعويضا لِزميله المدافع الأيسر والأساسي السّابق رامي بن سبعيني، الذي ارتكب هفوات كلّفته الجلوس في دكّة البدلاء، على غرار الغياب عن إياب الدور الأخير في تصفيات كأس العالم 2022، بِسبب خطأ جلب له إنذارا في لقاء الذهاب بِالكاميرون، وأيضا طرده في مواجهة السويد، وآخر مبارة له مع ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

ومنح المسؤول الفني الأوّل عن “مُحاربي الصّحراء” لاعبه الجناح رياض محرز شارة القائد.

وجاءت لائحة اللاعبين الأساسيين لـ “الخضر” أمام النيجر كالتّالي:

حراسة المرمى: أنطوني ماندريا.

خطّ الدّفاع: عيسى ماندي، مهدي ليريس، ريان آيت نوري، أحمد توبة.

خطّ الوسط: نبيل بن طالب، هشام بوداوي، إسماعيل بن ناصر، يوسف بلايلي.

خطّ الهجوم: رياض محرز، أندي ديلور.