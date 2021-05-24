لاعب جزائري سَيُواجه مع تونس “محاربي الصحراء”

في جوان المقبل

وجّه الناخب الوطني التونسي منذر الكبير، الإثنين، الدعوة للاعب جزائري مُغترب. تأهّبا لِخوض ثلاثة مقابلات ودّية إحداها ضد “محاربي الصحراء”.

وتتبارى تونس بِميدانها ودّيا مع المنتخب الوطني الجزائري، مساء الـ 11 من جوان المقبل. كما تُواجه الكونغو الديموقراطية ومالي في الـ 5 والـ 15 من الشهر ذاته، على التوالي.

ويتعلّق الأمر هنا بِاللاعب عيسى العيدوني (24 سنة)، متوسط ميدان نادي فيرينتشفاروش بطل المجر للموسم الحالي. كما جاء في بيان نشره اتحاد تونس لكرة القدم، الإثنين.

وأبصر عيسى العيدوني النور بِفرنسا عام 1996، وترعرع سط أسرة مُهاجرة ينتمي فيها الأب إلى الجزائر، والأمّ إلى تونس.

وسبق لِعيسى العيدوني أن خاض مقابلتَين دوليتَين مع منتخب تونس في أواخر مارس الماضي، أمام ليبيا وغينيا الإستوائية، بِرسم آخر جولتَين من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022. وحينها شارك أساسيا في اللقاء الأوّل، ودخل في منتصف الشوط الثاني من عمر المباراة الثانية.

وفي بطولة المجر للموسم الحالي، شارك عيسى العيدوني في 27 مباراة من أصل 33 مواجهة لِفريقه فيرينتشفاروش. وخاض منها 23 لقاءً بِصفة لاعب أساسي، وسجّل 3 أهداف.

ويلعب العيدوني لِفريق فيرينتشفاروش المجري منذ صيف 2020، وإلى غاية الـ 30 من جوان 2023. بعد أن ارتدى أزياء نوادٍ فرنسية صغيرة وفريق روماني. فيما تُقدّر قميته المالية الحالية في سوق الانتقالات رقما يقترب من مبلغ 1.5 مليون أورو.

وظلّ مُمثّلو عيسى العيدوني “يُغازلون” الناخب الوطني جمال بلماضي فوق منابر إعلامية فرنسية، لِجلبه إلى صفوف “الخضر”. قبل أن يتحوّل إلى “نسور قرطاج”.

ولعلّ وفرة لاعبي خط الوسط في صفوف المنتخب الوطني الجزائري، إلى حدّ “التّخمة”، ونوعيتهم الجيّدة، وراء عدم تحمّس بلماضي لِجلب عيسى العيدوني.

وعكس حالة عيسى العيدوني، كان المنتخب الوطني قد ضمّ في صفوفه لاعبا من أب تونسي وأمّ جزائرية يُقيمان بِالمهجر، والأمر يتعلّق بِمتوسط الميدان سفير تايدر.

ولعب سفير تايدر في صفوف “محاربي الصحراء” ضد المضيف التونسي ودّيا، عام 2015 حيث دخل عند انطلاق الشوط الثاني. وبِملعب البليدة في عام 2019 وحينها شارك أساسيا.