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رياضة

لاعب جزائري شاب ومُغترب محلّ تصارع 5 عمالقة أوروبيين

علي بهلولي
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لاعب جزائري شاب ومُغترب محلّ تصارع 5 عمالقة أوروبيين
ح.م
نجم الدين الرّازي

تتصارع خمسة أندية أوروبية عملاقة، من أجل الاستفادة من خدمات اللاعب الجزائري الفتيّ والواعد والمُغترب نجم الدين الرّازي.

وسيجد نادي شامروك روفرز من جمهورية إيرلندا صعوبات جمّة، في الاحتفاظ بِلاعبه الصغير نجم الدين الرّازي (17 سنة). أمام الرّغبة الجامحة لِعمالقة ريال وأتليتيكو مدريد الإسبانيَين، ومانشستر سيتي رفقة أرسنال وتشيلسي من إنجلترا في جلبه. استنادا إلى أحدث تقرير بِهذا الشّأن نشرته الصحيفة المحلّية “أيريش أندبندنت”.

وينشط الرّازي في منصبَي متوسّط ميدان وصانع ألعاب، وهو رياضي ينتمي إلى أسرة جزائرية من ولاية عن عنابة، مُهاجرة ومستقرّة بِجمهورية إيرلندا، البلد الأوروبي حيث أبصر النّور عام 2006.

وشارك الرّازي أساسيا مع فريق جمهورية إيرلندا أشبال، في بطولة أمم أوروبا لِهذه الفئة، التي احتضنتها المجر في الصّيف الماضي. وحينها سجّل هدفا (الفيديو)، وساهم في بلوغ منتخبه الدور ربع النّهائي.

ولم يسبق للرّازي أن ارتدى زيّ أيّ منتخب لِفئة الأكابر، الأمر الذي يسمح له بِتغيير الجنسية الرّياضية لاحقا.

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