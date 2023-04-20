لاعب جزائري في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

تأهّل لاعب دولي جزائري سهرة الخميس، لِنصف نهائي منافسة دوري المؤتمر الأوروبي لِكرة القدم.

جاء ذلك بعد تنظيم مقابلات الدور ربع النّهائي إياب، من عمر هذه المنافسة الأوروبية الثالثة للأندية.

وفاز فريق وست هام بِنتيجة ثقيلة (4-1) على الزّائر نادي لاغونتواز البلجيكي.

وكان مُمثّل الكرة الإنجليزية قد تعادل بِهدف لِمثله خارج القواعد في مقابلة الذّهاب، وهي الحصيلة العامّة التي أهّلته للمربّع الذّهبي.

وشارك المهاجم سعيد بن رحمة أساسيا في مباراة الإياب، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 79، تاركا فريقه وست هام الإنجليزي مُتقدّما في النتيجة بـ (4-1).

أمّا فريق نيس، فقد خسر بِهدفَين لِهدف بعد الوقت الإضافي أمام ضيفه نادي بال السويسري (1-1 في الوقت الأصلي).

وكان مُمثّل الكرة الفرنسية قد تعادل بِنتيجة (2-2) في لقاء الذّهاب خارج القواعد، وهي الحصيلة العامّة التي أخرجته من السّباق.

وشارك متوسّط الميدان هشام بوداوي أساسيا بِزيّ فريق نيس في مباراة العودة، ودخل المهاجم بلال براهيمي بديلا في الدقيقة الـ 87 (كانت النتيجة هدفا لِمثله)، بينما بقي لاعب الخطّ الأمامي بدر الدين بوعناني احتياطيا. في حين غاب المدافع يوسف عطال بِداعي الإصابة، أمّا الحارس تيدي بولهندي (المنتخب الأولمبي) فقد استلم دعوة حضور المباراة، لكنّه لم يُدرَج ضمن قائمة الـ 18 لاعبا، لِاعتماد مدربه ديدييه ديغارد على حارسَين آخرَين دانماركي (أساسي) وبولوني (احتياطي).

وسيلعب سعيد بن رحمة مُواجهتَي نصف نهائي أمام نادي ألكمار الهولندي.

وتشكّل برنامج نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، مع تنظيم مقابلتَي الذّهاب بِملعبَي الناديَين المذكورَين في الأوّل، في الـ 11 والـ 18 من ماي المقبل، كالتّالي:

فيورنتينا الإيطالي – بال السويسري

وست هام الإنجليزي – ألكمار الهولندي

وتُجرى المباراة النّهائية بِالعاصمة التشيكية براغ، مساء الـ 7 من جوان المقبل.