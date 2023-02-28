لاعب جزائري مُغترب يُستدعى لِمواجهتَي إثيوبيا

استلم اللاعب الدولي الجزائري المُغترب جوراس رحو دعوة المشاركة في مقابلتَي المنتخب الوطني الأولمبي ونظيره الإثيوبي.

جاء ذلك، الثلاثاء، في بيان نشرته إدارة نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي. عِلما أن المقابلتَين مُبرمجتَين في الـ 9 والـ 13 من مارس المقبل، بِرسم الدور قبل الأخير لِتصفيات كأس إفريقيا لِأقلّ من 23 سنة.

وكان الناخب الوطني الجزائري نور الدين ولد علي، الإثنين، قد أعلن عن قائمة تضمّ 28 لاعبا للفريق الأولمبي استعدادا لِمواجهتَي إثيوبيا، لا يوجد ضمنها اسم جوراس رحو.

وسبق للمهاجم جوراس رحو (20 سنة) أن ارتدى زيّ المنتخب الوطني الجزائري أواسط عامَي 2021 و2022.

ويرتبط جوراس رحو مع نادي مرسيليا بِعقدٍ تنقضي مدّته في الصيف المقبل، وينشط حاليا مع فريق الأواسط.