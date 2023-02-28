-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لاعب جزائري مُغترب يُستدعى لِمواجهتَي إثيوبيا

علي بهلولي
  • 337
  • 0
لاعب جزائري مُغترب يُستدعى لِمواجهتَي إثيوبيا
ح.م
جوراس رحو بِزيّ المنتخب الوطني الجزائري أواسط.

استلم اللاعب الدولي الجزائري المُغترب جوراس رحو دعوة المشاركة في مقابلتَي المنتخب الوطني الأولمبي ونظيره الإثيوبي.

جاء ذلك، الثلاثاء، في بيان نشرته إدارة نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي. عِلما أن المقابلتَين مُبرمجتَين في الـ 9 والـ 13 من مارس المقبل، بِرسم الدور قبل الأخير لِتصفيات كأس إفريقيا لِأقلّ من 23 سنة.

وكان الناخب الوطني الجزائري نور الدين ولد علي، الإثنين، قد أعلن عن قائمة تضمّ 28 لاعبا للفريق الأولمبي استعدادا لِمواجهتَي إثيوبيا، لا يوجد ضمنها اسم جوراس رحو.

وسبق للمهاجم جوراس رحو (20 سنة) أن ارتدى زيّ المنتخب الوطني الجزائري أواسط عامَي 2021 و2022.

ويرتبط جوراس رحو مع نادي مرسيليا بِعقدٍ تنقضي مدّته في الصيف المقبل، وينشط حاليا مع فريق الأواسط.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: هكذا تعاطف أنصار بشكتاش مع الأطفال ضحايا الزلزال

بِالفيديو: هكذا تعاطف أنصار بشكتاش مع الأطفال ضحايا الزلزال

رونالدو ينال جائزة أحسن لاعب

رونالدو ينال جائزة أحسن لاعب

ثنائية من توقيع سليماني

ثنائية من توقيع سليماني

كلينسمان مدربا لكوريا الجنوبية وفيتنام تستعين بمدرب فرنسي

كلينسمان مدربا لكوريا الجنوبية وفيتنام تستعين بمدرب فرنسي

ترتيب الدوريات الأوروبية الكبرى

ترتيب الدوريات الأوروبية الكبرى

غزال يُصاب مُجدّدا

غزال يُصاب مُجدّدا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد