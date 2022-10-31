لاعب جزائري مُغترب يُوجّه رسالة إلى بلماضي

وجّه لاعب جزائري شاب ومُغترب بِفرنسا رسالة إلى الناخب الوطني جمال بلماضي.

وأعرب هذا اللاعب بِصريح اللّفظ عن رغبته في تمثيل ألوان “محاربي الصّحراء”.

وقال بلال بوطوبة: “أرغب في اللّعب لِمصلحة منتخب الجزائر. منذ مونديال 2014 وأنا مُتشوّق لِارتداء زيّ الخضر. بكيت بِسبب الإقصاء من كأس العالم 2022 أمام الكاميرون، لم أُصدّق الأمر وشعرت بِاشمئزاز. أعرف الجزائر جيّدا، حيث كنت في طفولتي أعود إلى بلد آبائي، وأقضي العطلة الصيفية في عنابة وسوق أهراس. تبقى ذكريات قوية. إذا كان بِإمكاني ارتداء هذا القميص يوما ما، فسيكون ذلك فخرا كبيرا”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوطوبة لِصحيفة “ليكيب” الفرنسية، ونشرت تفاصيلها الإثنين.

وسبق لِمتوسط الميدان الهجومي بلال بوطوبة (24 سنة) تمثيل ألوان منتخبات فرنسا للفئات الصغرى، وفي عام 2015، أحرز مع أشبال “الديكة” كأس أمم أوروبا لِفئة أقلّ من 17 سنة. ما يعني أنه يُمكنه اللّعب لِمصلحة الفريق الوطني الجزائري، لكن بعد جلب الرّخصة الدّولية من “الفيفا”.

وتَكَوّن بلال بوطوبة في نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، حيث التحق بِمدرسة هذا الفريق وعمره 9 سنوات.

ويرتدي بوطوبة زيّ نادي نيور من القسم الثاني الفرنسي منذ صيف 2020، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2023.

وخاض بلال بوطوبة 12 مباراة أساسيا في بطولة فرنسا للقسم الثاني هذا الموسم، من أصل 13 مواجهة لِفريقه نيور. وسجّل 6 أهداف.