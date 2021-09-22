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رياضة

لاعب جزائري ينتقل إلى البطولة الإماراتية

علي بهلولي
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لاعب جزائري ينتقل إلى البطولة الإماراتية

أعلنت إدارة نادي الإمارات لِكرة القدم، الأربعاء، عن انتدابها اللاعب الجزائري محمد زكريا بولحية.

ولم تُقدّم إدارة نادي الإمارات تفاصيل عن هذه الصفقة، على غرار مدّة العقد.

وكانت مدّة عقد المهاجم بولحية (24 سنة) مع فريق شبيبة القبائل، قد انقضت في الـ 30 من جوان المُنصرم. بعد أن التحق بِالفريق مطلع العام الماضي.

وخاض محمد زكريا بولحية 37 مباراة مع فريق شبيبة القبائل، في كلّ المنافسات الرسمية للأندية في الموسم المُنقضي، يوجد بينها 31 مواجهة بِصفة لاعب أساسيّ. وسجّل 6 أهداف.

وقبل فريقَي الإمارات وشبيبة القبائل، سبق للاعب بولحية ارتداء زيّي ناديَي ليفانتي ومرسية الإسبانيَين، فضلا عن فرق أخرى لِفئة الأواسط من هذا البلد الأوروبي، على غرار أتليتيكو مدريد.

وبِخصوص نادي الإمارات، فهو يتذيّل لائحة ترتيب بطولة هذا البلد الخليجي، في المركز الـ 14، بعد مرور 4 جولات. وهو فريق صعد حديثا إلى البطولة الإماراتية للقسم الأوّل.

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