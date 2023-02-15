لاعب جزائري ينتقل إلى المجر بعد الزلزال التركي

أعلنت إدارة نادي فيرنسفاروشي المجري، الأربعاء، عن انتداب اللاعب الجزائري المغترب مهدي بوجمعة.

وكان متوسّط الميدان بوجمعة (24 سنة) يرتدي زيّ نادي هاتاي سبور، ولكن الزلزال الذي ضرب تركيا مُؤخّرا، ثم انسحاب الفريق من البطولة المحلّية، أجبراه على تغيير الوجهة.

وسيلعب مهدي بوجمعة في المجر بِصيغة الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، على اعتبار أنه ما زال مرتبطا مع نادي هاتاي سبور التركي بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2024.

ومنحت إدارة نادي فيرنسفاروشي لِنظيرتها من فريق هاتاي سبور مبلغ 100 ألف أورو، نظير هذه الإعارة القصيرة المدّة.

ويتزعّم فريق فيرنسفاروشي لائحة ترتيب بطولة المجر للقسم الأوّل هذا الموسم، بعد أن نال لقب النسخ الأربع الماضية. كما حجز مقعدا في ثمن نهائي الدوري الأوروبي، الذي تُجرى مقابلاته في مارس القادم.

وتردّد اسم مهدي بوجمعة في السنة الماضية، للالتحاق بِصفوف المنتخب الوطني الجزائري.