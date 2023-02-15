-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
توقيف شخص هدّد بتفجير مقر السفارة السعودية بالجزائر
رياضة

لاعب جزائري ينتقل إلى المجر بعد الزلزال التركي

علي بهلولي
  • 65
  • 0
لاعب جزائري ينتقل إلى المجر بعد الزلزال التركي
ح.م
مهدي بوجمعة بعد التحاقه بِفريق فيرنسفاروشي المجري.

أعلنت إدارة نادي فيرنسفاروشي المجري، الأربعاء، عن انتداب اللاعب الجزائري المغترب مهدي بوجمعة.

وكان متوسّط الميدان بوجمعة (24 سنة) يرتدي زيّ نادي هاتاي سبور، ولكن الزلزال الذي ضرب تركيا مُؤخّرا، ثم انسحاب الفريق من البطولة المحلّية، أجبراه على تغيير الوجهة.

وسيلعب مهدي بوجمعة في المجر بِصيغة الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، على اعتبار أنه ما زال مرتبطا مع نادي هاتاي سبور التركي بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2024.

ومنحت إدارة نادي فيرنسفاروشي لِنظيرتها من فريق هاتاي سبور مبلغ 100 ألف أورو، نظير هذه الإعارة القصيرة المدّة.

ويتزعّم فريق فيرنسفاروشي لائحة ترتيب بطولة المجر للقسم الأوّل هذا الموسم، بعد أن نال لقب النسخ الأربع الماضية. كما حجز مقعدا في ثمن نهائي الدوري الأوروبي، الذي تُجرى مقابلاته في مارس القادم.

وتردّد اسم مهدي بوجمعة في السنة الماضية، للالتحاق بِصفوف المنتخب الوطني الجزائري.

مقالات ذات صلة
تفاصيل عن بطولة العرب للأندية 2023

تفاصيل عن بطولة العرب للأندية 2023

بلعمري دفع 120 ألف دولار للحصول على تسريحه من الوداد البيضاوي

بلعمري دفع 120 ألف دولار للحصول على تسريحه من الوداد البيضاوي

مصرع فريق كرة طائرة بالكامل في زلزال تركيا

مصرع فريق كرة طائرة بالكامل في زلزال تركيا

الفاف تطلب من بوقرة الإشراف على الخضر لأقل من 23 سنة

الفاف تطلب من بوقرة الإشراف على الخضر لأقل من 23 سنة

حمزة ياسين أول رياضي جزائري يتأهل إلى أولمبياد باريس 2024

حمزة ياسين أول رياضي جزائري يتأهل إلى أولمبياد باريس 2024

منتخب أقل من 17 سنة يشرع في التحضير لكأس إفريقيا

منتخب أقل من 17 سنة يشرع في التحضير لكأس إفريقيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد