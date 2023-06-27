لاعب جزائري يُتوّج بِلقب بطولة تونس

أحرز اللاعب الجزائري زين الدين بوتمان مساء الثلاثاء لقب بطولة تونس، بِزيّ فريق النّجم السّاحلي.

وتعادل النّجم سلبا مع المُضيّف اتحاد بن قردان، لِحساب الجولة الـ 13 وقبل الأخيرة من عمر مرحلة اللّقب للبطولة التونسية.

وشارك المهاجم بوتمان أساسيا في هذه المباراة، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 89.

وبات النّجم السّاحلي بعد هذا التعادل يجمع 31 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما بِفارق 6 نقاط عن الوصيف الاتحاد المنستيري، قبل جولة واحدة عن إسدال ستار المنافسة. وهو ما منح فريق زين الدين بوتمان لقب البطولة التونسية.

وترك بوتمان بصمة قوية في تتويج النّجم السّاحلي بِاللّقب، ذلك أنه شارك في 21 مباراة، بينها 20 مواجهة أساسيا. وسجّل 4 أهداف، مُتموقعا رفقة زميلَين له في المركز الثاني للائحة هدّافي الفريق.

وكان ابن حسين داي (22 سنة) قد انضمّ إلى النّجم السّاحلي في فيفري 2021، بِعقدٍ تنقضي مدّته الجمعة المُقبلة. قادما من النادي الإفريقي بِالبلد ذاته.

وسبق للاعب زين الدين بوتمان ارتداء زيَّي المنتخب الوطني الجزائري المحلّي والأولمبي.