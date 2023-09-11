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رياضة

لاعب جزائري يُصاب ويغيب عن مواجهة السنيغال

علي بهلولي
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لاعب جزائري يُصاب ويغيب عن مواجهة السنيغال
ح.م
جانب من مِران "الخضر" بِالسنيغال.

غادر لاعب دولي جزائري تربّص “الخضر” ولن يُشارك في مواجهة السنيغال، بِداعي الإصابة.

وتعرّض هذا اللاعب لِإصابة خلال مواجهة “الخضر” وتنزانيا، ولم يُسافر مع وفد “مُحاربي الصّحراء” إلى السنيغال. والأمر يتعلّق بِمتوسّط الميدان الهجومي حمد عبدلي.

وكان حمد عبدلي قد شارك أساسيا ضد تنزانيا (الصورة المُدرجة أدناه)، قبل أنت يُستبدل في الدقيقة الـ 68 بِزميله المهاجم سعيد بن رحمة.

وبات تعداد “الخضر” يُقدّر بـ 23 لاعبا، بعد إصابة عبدلي ومن قبل حسام عوّار.

هذا وأجرى رجال جمال بلماضي مساء الإثنين، أوّل وآخر حصّة تدريبية بِملعب المواجهة في العاصمة داكار.

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