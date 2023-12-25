لاعب جزائري يُعلن عن مشاركته في “الكان”

أعلن لاعب دولي جزائري مساء الإثنين، عن مشاركته مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2024.

وما زال النّاخب الوطني جمال بلماضي لم يكشف بعد، عن القائمة النّهائية للاعبيه. ويمتلك من الوقت حتّى الثالث من جانفي المقبل، وهو الأجل الأخير الذي ضبطته “الكاف”.

وأماط آدم الوناس اللّثام عن مشاركته في البطولة الإفريقية، في ظهور له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وكتب: “الخطوة التالية”، وأرفق المنشور بِصورة له في تدريبات سابقة بِمركز سيدي موسى.

وانتهت مشاركة آدم الوناس مع ناديه ليل الفرنسي الأربعاء الماضي، بعد إيقاف رابطة الكرة المحلّية للبطولة، على أن تُستأنف في الـ 14 من جانفي المقبل.

وسبق لآدم الوناس حضور وقائع “كان” مصر 2019، مُساهما في تتويج المنتخب الوطني بِاللّقب القارّي. أمّا في نسخة الكاميرون 2022، فلبّى الدّعوى وسافر إلى مسرح الأحداث، قبل أن يضطرّ هناك إلى متابعة المنافسة خارج الملاعب، لِإصابته بِفيروس “كورونا”.