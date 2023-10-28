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رياضة

لاعب دولي إسباني: “الحرّية لِفلسطين”

الشروق الرياضي
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لاعب دولي إسباني: “الحرّية لِفلسطين”
الأرشيف
هيكتور بيليرن بِزيّ نادي أرسنال الإنجليزي.

انتصر لاعب دولي إسباني سابق للقضية الفلسطينية، التي ما زال يتعرّض شعبها البريء والأعزل لِجرائم المحتلّ الصّهيوني.

وفي أحدث ظهور له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، أعاد اللاعب هيكتور بيليرن إدراج منشور يقول: “يجب أن يكون الفلسطينيون أحرارا”.

وكان هيكتور بيليرين في ظهور إعلامي سابق، قد ندّد بِصمت المجتمع الدولي والغربي تحديدا أمام الإعتداءات الوحشية للصّهاينة ضدّ الفلسطينيين، وأيضا عن تخريب اليمن والعراق. بينما أقاموا الدنيا ولم يُقعدوها تعاطفا مع الأوكران (الفيديو).

وسبق للمدافع هيكتور بيليرن (28 سنة) تمثيل ألوان منتخب إسبانيا ما بين 2016 و2020، ويرتدي حاليا زيّ النّادي المحلّي بيتيس إشبيلية.

ويحمل بيليرن في سجّله عدّة تتويجات، بينها لقب “اللّيغا” للموسم الماضي مع نادي برشلونة، وكأس إنجلترا مع فريق أرسنال أعوام 2015 و2017 و2020، وكأس إسبانيا مع نادي بيتيس في العام الماضي.

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