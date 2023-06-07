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رياضة

لاعب دولي إنجليزي سابق شرّدته الخمر والملاهي

علي بهلولي
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لاعب دولي إنجليزي سابق شرّدته الخمر والملاهي
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جاكوب ميليس.

يعترف اللاعب الدولي الإنجليزي السّابق جاكوب ميليس بِأنه ضاع، بِسبب إدمانه شرب الخمر وارتياد الملاهي اللّيلية.

وسبق لِجاكوب ميليس (32 سنة) تمثيل ألوان منتخبات إنجلترا للفئات الصّغرى، في منصب متوسّط ميدان. والاحتراف في أندية محلّية أبرزها تشيلسي.

ومنذ نحو سنة ونصف السنة، وجد هذا اللاعب نفسه مُجبرا على “تقاعد” مُسبّق، عقب تعرّضه لِإصابة في الرّكبة، تفاقم خطرها بعد تشخيص طبّي خاطئ.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في أحدث تقرير لها بِهذا الشّأن، على لسان ميليس قوله: “أقضي كلّ يوم وأنا أُفكّر في المكان الذي يأويني. لديّ أهل، لكن لا أُريد أن أعتمد عليهم”.

وأضاف أنّه يعيش حياة المُشردّين، ولا يملك مأوى، ويقتات من مساعدات يُرسلها له الأهل أو الأصدقاء.

وتابع ميليس يقول إنّه كان يشرب الخمر ويرتاد الملاهي اللّيلية، ويحضر أحيانا إلى مركز التدريب وهو يترنّح من فرط احتسائه هذا العصير المُحرّم، سبب بؤسه وشقائه الاجتماعيَين.

ووفقا للمصدر، فإن اتحاد اللاعبين المحترفين في “البريمرليغ” (أشبه بِنقابة)، تكفّل بِنفقات إدخال هذا اللاعب إلى مركز للعلاج من إدمان شرب الخمر. وفعلت إدارة نادي تشيلسي الأمر ذاته، لكن بِتغطية نفقات التكوين الخاص بِاكتشاف اللاعبين.

ويأمل جاكوب ميليس في الحصول على وظيفة “كشّاف”، يُعاين من خلالها مواهب اللّعبة لِمصلحة نادٍ مُحترف.

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