لاعب دولي جزائري آخر غائب عن المنافسات الرّسمية

لم يلعب المدافع الدولي الجزائري مهدي ليريس أيّ لقاء رسمي، في شهر ماي الحالي.

وشارك ليريس أساسيا مع فريقه سامبدوريا في مواجهة المُضيّف نادي فيورنتينا، لِحساب البطولة الإيطالية في الـ 30 من أفريل الماضي. لكنّه اضطرّ إلى الخروج بعد 33 دقيقة فقط من انطلاق المباراة، بِسبب تعرّضه لِإصابة على مستوى الكتف.

وركن مدافع “الخضر” بعدها إلى العلاج والرّاحة، وما زال لِحد الآن بعيدا عن المنافسات الرّسمية، حيث غاب عن 3 مقابلات لِفريقه سامبدوريا في البطولة الإيطالية، آخرها سهرة الإثنين أمام الزّائر نادي إمبولي.

ويُجري ليريس حاليا حصصا مرانية على انفراد، في مركز التدريب التابع لِناديه سامبدوريا، تقول أحدث تقارير الصحافة الإيطالية.

وكان ليريس قد حضر مواجهتَي المنتخب الوطني ونظيره النيجري أواخر مارس الماضي، وخاض لقاء الذهاب بِملعب براقي، بينما جلس احتياطيا في مقابلة العودة بِتونس.

وتنتظر “مُحاربي الصّحراء” مقابلتان في جوان المقبل، ودّية أمام تونس، وأخرى ضد أوغندا بِرسم تصفيات “كان” 2024. وقبل ذلك يبقى الغموض يلفّ أمر حضور مهدي ليريس.

ويُعدّ ليريس ثاني مدافع دولي جزائري غائب عن المنافسات الرّسمية، بعد ريان آيت نوري من فريق ولفرهامبتون الإنجليزي.