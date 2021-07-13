لاعب دولي جزائري شاب مطلوب لدى ناديَين أوروبيَين

يرغب ناديان أوروبيان في انتداب لاعب دولي جزائري شاب، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتعلّق الأمر بِمتوسط الميدان العيد واجي (23 سنة)، الذي تنقضي مدّة عقده مع نادي نصر حسين داي مساء الأحد المقبل، بعد أربعة مواسم مثّل خلالها ألوان الفريق العاصمي.

وبات ابن وهران مطلب ناديَي لوهافر من القسم الثاني الفرنسي، وسان غال من الدرجة الأولى السويسرية. كما ذكرته صحيفة “واست فرانس”، الثلاثاء.

وكان العيد واجي على وشك الانتقال إلى فريق بيرشوت البلجيكي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، النادي الذي يضمّ في صفوفه المدافع الدولي الجزائري محمد رضا حلايمية.

وسبق للاعب العيد واجي أن شارك دوليا مع المنتخب الوطني الجزائري أواسط وآمال، ما بين 2017 و2018.