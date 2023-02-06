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رياضة

لاعب دولي جزائري مُحترف بِتركيا يُطمئن أهله بعد تحطّم منزله

علي بهلولي
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لاعب دولي جزائري مُحترف بِتركيا يُطمئن أهله بعد تحطّم منزله
ح.م
أسامة بوجناح

طمأن لاعب دولي جزائري مُحترف بِتركيا أهله والجمهور عامّة، بعد الزلزال القوي الذي ضرب البلد.

ويتعلّق الأمر بِلاعب كرة اليد أسامة بوجناح، الذي انضمّ إلى نادي هاتاي التركي مُؤخّرا فقط، بعدما كان يُمثّل ألوان فريق شبيبة سكيكدة.

ونشر أسامة بوجناح صورة لِتحطّم منزله، وشكر الله على نجاته. كما سأل المولى سبحاته وتعالى اللّطفَ بِعباده.

وسبق للاعب أسامة بوجناح (31 سنة) أن شارك مع المنتخب الوطني الجزائري لِكرة اليد، في البطولة العالمية عام 2021، والبطولة الإفريقية عام 2016. كما حضر وقائع مونديال الأواسط لِنُسختَي 2009 و2011.

وكان اللاعب الجزائري المُغترب لكن المُحترف في كرة القدم مهدي بوجمعة، بِدوره قد طمأن أهله في توقيت سابق.

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