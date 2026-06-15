دولي جزائري يلتحق بِهذا النادي

اتّخذ لاعبٌ دوليٌّ جزائريٌّ شابٌ وموهوبٌ، الإثنين، قرارَ ترك ناديه، نحو مغامرة كروية احترافية جديدة في فريق آخر.

وكان هذا اللاعب الذي ينشط في مركز مهاجم، ويبلغ من العمر 20 سنة، قد حضر في الأيّام القليلة الماضية تربّص المنتخب الوطني الأولمبي وودّيتَي موريتانيا، تحت إشراف المدرب رفيق صايفي.

والأمر يتعلّق هنا بِاللاعب كائيل بوداش، الذي سيُغادر فريق نيس الفرنسي للأكابر، بعد أن انضمّ إليه في صنف أقلّ من 19 سنة منذ أربع سنوا خلت.

وكانت إدارة نادي نيس في شهر جانفي الماضي، قامت بِترقية اللاعب كائيل بوداش إلى صنف الأكابر.

وفي ظهور له عبر منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، كتب بوداش: “اليوم، حان وقت طيّ صفحة الماضي وتوديع هذا النادي الذي احتلّ مكانة مميّزة في حياتي. أودّ أن أشكر كلّ من تشرّفت بِالعمل معهم”.

وأضاف: “مع أن فصلا جديدا يبدأ في حياتي، سأظلّ أعتزّ بِذكريات هذا الفريق وكلّ من كان جزءا منه”.

وفي الموسم المنقضي، وبالضبط انطلاقا من مطلع النصف الثاني والأخير، خاض كائيل بوداش 19 مباراة رسمية مع فريق نيس للأكابر، وسجّل 3 أهداف.

هذا وأعلنت إدارة نادي أولمبيك ليون الفرنسي مساء الإثنين، عن انتداب اللاعب كائيل بوداش، بِعقدٍ يدوم حتى صيف 2031.

وسيلعب بوداش مع فريقه الجديد ليون منافسة رابطة أبطال أوروبا، للموسم المقبل.