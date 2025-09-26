لاعب دولي سابق يبعث رسالة إلى بيتكوفيتش

أعرب لاعب دولي جزائري سابق عن رغبته في المشاركة مع المنتخب الوطني، في نهائيات كأسَي إفريقيا والعالم.

وتُجرى أطوار البطولة الإفريقية بِبلاد مراكش انطلاقا من الـ 21 من ديسمبر المقبل، وتُقام فعّاليات المونديال بِأمريكا وكندا والمكسيك ما بين جوان وجويلية 2026.

وقال المهاجم بلال براهيمي: “كأس أمم إفريقيا؟ أؤمن بها، تماما مثل كأس العالم! هذا هدفي”.

وسبق للمهاجم براهيمي البالغ من العمر 25 سنة، خوض أربع مقابلات دولية مع “الخضر”، نصفها بِصفة لاعب أساسي، وذلك ما بين جوان وسبتمبر من عام 2022، تحت إمرة المدرب جمال بلماضي.

وأشاد براهيمي بِنجم كرة القدم البرازيلية نيمار، وقال إنه كان وراء انتقاله مؤخّرا إلى النادي المحلي سانتوس. موضحا في مقابلة صحفية نشرت تفاصيلها جريدة “ليكيب” الفرنسية، الجمعة: “أراحني نيمار. كان يعلم أنني ألعب مع دانتي (مدافع برازيلي) في نيس. أخبرني أنه سيكون بِجانبي إذا واجهتُ أيّ مشكلة، حتى في مرحلة التأقلم. كما طلب من المدرب عدم التردّد في زيارته لِينقل لي رسائله”.

وأمضى براهيمي عقدا مع نادي سانتوس البرازيلي، تنقضي مدّته في الـ 31 من ديسمبر 2026.

وتابع براهيمي يقول عن نيمار زميله الجديد في فريق سانتوس: “يا له من لاعب! حتى لو لم يكن جاهزا تماما بعد، فهو لاعب من الطراز العالمي في التدريبات. اللعب معه ممتع للغاية”.

ويُعدّ الدوري البرازيلي ثالث بطولة احترافية لِبلال براهيمي، بعد الدوري الفرنسي والبلجيكي. دون احتساب إنجلترا والبرتغال لدى الأصناف الصغرى.