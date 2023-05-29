لاعب دولي سابق “يُخاطب” بلماضي

وجّه لاعب دولي جزائري سابق رسالة إلى الناخب الوطني جمال بلماضي، من أجل جلبه إلى مُواجهتَي “الخضر” أمام أوغندا وتونس.

وتُجرى المقابلتان في جوان المقبل، الأولى بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، والأخيرة تكتسي طابعا ودّيا.

وقال فيكتور لكحل متوسّط ميدان فريق لوهافر الفرنسي: “أرغب في العودة إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري، وسأبذل ما في وسعي لِإثبات أنّي جدير بِالمنصب الدولي، ثم تحقيق هذا الطّموح. لكن القرار الأخير يبقى بِيد بلماضي، وأنا أحترم خياراته”.

وأدلى لكحل بِهذه التصريحات الإعلامية، على هامش فوزه بِمقعد في التشكيل الأساسي للاعبي بطولة القسم الثاني الفرنسي، سهرة الإثنين.

وكان فيكتور لكحل قد خاض أوّل وآخر مباراة دولية مع “مُحاربي الصّحراء” في الـ 26 من مارس 2019، وحملت طابعا ودّيا ضد المُنافس التونسي بِملعب البليدة. وحينها وبعد 14 دقيقة فقط من انطلاق اللّقاء، تعرّض لِإصابة خطيرة في الرّكبة (تمزّق الأربطة المُعاكسة)، أجبرته على إجراء عملية جراحية، والإبتعاد عن الميادين لِمدّة 6 أشهر. واستبدله بلماضي بِزميله متوسّط الميدان مهدي عبيد.

وتُظهر الصورتان المُدرجتان اللاعب فيكتور لكحل (رقم”12″)، خلال مواجهة الجزائر وتونس.