-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لاعب دولي سابق “يُخاطب” بلماضي

علي بهلولي
  • 2116
  • 0
لاعب دولي سابق “يُخاطب” بلماضي
الأرشيف

وجّه لاعب دولي جزائري سابق رسالة إلى الناخب الوطني جمال بلماضي، من أجل جلبه إلى مُواجهتَي “الخضر” أمام أوغندا وتونس.

وتُجرى المقابلتان في جوان المقبل، الأولى بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، والأخيرة تكتسي طابعا ودّيا.

وقال فيكتور لكحل متوسّط ميدان فريق لوهافر الفرنسي: “أرغب في العودة إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري، وسأبذل ما في وسعي لِإثبات أنّي جدير بِالمنصب الدولي، ثم تحقيق هذا الطّموح. لكن القرار الأخير يبقى بِيد بلماضي، وأنا أحترم خياراته”.

وأدلى لكحل بِهذه التصريحات الإعلامية، على هامش فوزه بِمقعد في التشكيل الأساسي للاعبي بطولة القسم الثاني الفرنسي، سهرة الإثنين.

وكان فيكتور لكحل قد خاض أوّل وآخر مباراة دولية مع “مُحاربي الصّحراء” في الـ 26 من مارس 2019، وحملت طابعا ودّيا ضد المُنافس التونسي بِملعب البليدة. وحينها وبعد 14 دقيقة فقط من انطلاق اللّقاء، تعرّض لِإصابة خطيرة في الرّكبة (تمزّق الأربطة المُعاكسة)، أجبرته على إجراء عملية جراحية، والإبتعاد عن الميادين لِمدّة 6 أشهر. واستبدله بلماضي بِزميله متوسّط الميدان مهدي عبيد.

وتُظهر الصورتان المُدرجتان اللاعب فيكتور لكحل (رقم”12″)، خلال مواجهة الجزائر وتونس.

مقالات ذات صلة
الوزير بلعريبي يتحدّث عن جديد الملاعب العالمية في الجزائر

الوزير بلعريبي يتحدّث عن جديد الملاعب العالمية في الجزائر

دولي إنجليزي كان يُراهن في دور القمار ضد خسارة فريقه!

دولي إنجليزي كان يُراهن في دور القمار ضد خسارة فريقه!

الكاف تختار قاموح وعبان وغربال لنهائيات “كان” أقل من 23 سنة بالمغرب

الكاف تختار قاموح وعبان وغربال لنهائيات “كان” أقل من 23 سنة بالمغرب

بن شيخة يجهز “كومندوس” للإطاحة بيانغ أفريكانز..

بن شيخة يجهز “كومندوس” للإطاحة بيانغ أفريكانز..

هذه الفرق الصاعدة والنازلة إلى الرابطة الثانية

هذه الفرق الصاعدة والنازلة إلى الرابطة الثانية

دوليان جزائريان في التشكيل النّموذجي الموسمي بِفرنسا

دوليان جزائريان في التشكيل النّموذجي الموسمي بِفرنسا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد