لاعب دولي في “البريمرليغ” يجتاز امتحانا لِسياقة الشاحنات والحافلات!

يجتاز لاعبٌ دوليٌّ سابقٌ ينشط في بطولة إنجلترا امتحانا هذه الأيّام، للحصول على رخصة السّياقة الخاصّة بِالوزن الثقيل.

ويتعلّق الأمر بِمُتوسّط الميدان مات ريتشي (34 سنة)، الذي سبق له تمثيل ألوان منتخب بلاده اسكتلندا، ويرتدي حاليا زيّ نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وفي أحدث مؤتمر نشّطه ونقله الإعلام البريطاني، أبدى التقني إيدي هاو مدرّب فريق نيوكاسل استغرابه من لاعبه ريتشي، على اعتبار أن رخصة السّياقة للوزن الثقيل (الشاحنات والحافلات..)، عادة ما تجذب إليها فئات مُعيّنة من المجتمع، لا تمتّ بِصلة للرياضيين المحترفين، الذين ينشغلون بِالسيارات الفارهة.

لكن مدرّب فريق نيوكاسل استطرد، وقال إن لاعبه ريتشي يملك شخصية فضولية، ويسعى دائما لِتعلّم المزيد.

وفي سؤال مازَحَ به أحد الصحافيين المدرّب إيدي هاو، فحواه إن كان مات ريتشي يُخطّط لِشُغل وظيفة سائق حافلة النادي بعد الاعتزال! ردّ التقني الإنجليزي بِدوره ساخرا: “لا أعتقد ذلك. لِأنه سيُكلّف خزينة النادي ميزانية لا يُمكن رصدها”!

للذّكر، سبق للاعبَين دوليَين جزائريَين سياقة الشاحنات لِأمر مهني خالص، مُرادف لِتوصيل المواد الغذائية بِفرنسا، وهما المغتربان عمر بلباي ووليد مسلوب.