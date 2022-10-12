لاعب دولي كان وراء الصفقة الجديدة لِبلايلي

قدّمت إدارة نادي أجاكسيو الفرنسي مساء الأربعاء تشكّراتها إلى اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور.

جاء ذلك في تغريدة لِإدارة نادي أجاكسيو الفرنسي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وسبق للمهاجم ديلور أن تقمّص زيّ نادي أجاكسيو ما بين 2010 و2013.

وربطت إدارة نادي أجاكسيو تشكّراتها لِديلور، بِإبرام صفقة انتداب اللاعب الدولي الجزائري الآخر يوسف بلايلي. ما يعني أن لاعب الخطّ الأمامي لِفريق نيس ساهم في جلب ابن وهران إلى نادي أجاكسيو.

ونقلت إدارة نادي أجاكسيو على لسان المدير الرياضي يوهان كافالي قوله: “أندي ديلور قدّم لنا معلومات قيّمة عن بلايلي، وأوصانا بِانتدابه”.

وعدّد كافالي مواهب بلايلي، فقال: “يستطيع بلايلي مراوغة أيّ لاعب. له حاسّة التهديف، ويمتاز أيضا بِتقديم التمريرات الحاسمة. أتوقّع أن يُقدّم عروضا فنية طيّبة، كنوع من الثأر لِما حدث سابقا”، في تلميح إلى تجربته “القاسية” مع نادي براست الفرنسي.

من جهته، قال بلايلي: “تحدّثتُ مع أندي ديلور قبل إبرام الصفقة، وشجّعني على الانضمام إلى هذا الفريق. ثم كان لي لقاء مع المدير الرياضي يوهان كافالي، وشاهدت مباراة فريق أجاكسيو والمنافس نادي مرسيليا (لُعبت السبت الماضي). أشكر إدارة النادي على الثقة في إمكانياتي، ولن أتهاون في تشريف ألوان الفريق، كما لن أبخل في التسجيل وتقديم التمريرات الحاسمة قدر المستطاع. وأيضا تحقيق هدف الفريق في البقاء بِحظيرة النخبة الفرنسية، وإسعاد الأنصار”.

واختتمت إدارة نادي أجاكسيو بيانها، تقول إنها أرسلت وثائق الصفقة إلى رابطة الكرة الفرنسية المحترفة، لِمنحها الضوء الأخضر، من أجل إشراك يوسف بلايلي في المقابلات الرّسمية لِفريقها الكروي.