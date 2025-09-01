-- -- -- / -- -- --
لاعب دولي يعود إلى البطولة بعد غياب دام 7 سنوات

لاعب دولي يعود إلى البطولة بعد غياب دام 7 سنوات
فريد الملالي بِزي المنتخب الوطني آمال في ألعاب التضامن الإسلامي، نسخة العاصمة الأذرية باكو ماي 2017.

عاد لاعب دولي جزائري سابق إلى أجواء البطولة الوطنية، الإثنين، بعد غياب دام سبع سنوات.

وكان موسم 2017-2018 آخر موعد لهذا اللاعب مع البطولة الوطنية، قبل الاحتراف بِأوروبا. والأمر يتعلّق هنا بالمهاجم فريد الملالي.

وأمضى الملالي (28 سنة) عقدا يدوم 5 مواسم، يُمثّل بِموجبه ألوان نادي شباب بلوزداد.

وارتدى الملالي زي نادي البارادو، قبل أن يحترف صيف 2018 في فريق أونجي الفرنسي.

وسبق لِهذا اللاعب تمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري صنفَي أواسط وآمال، كما ارتدى زي “محاربي الصحراء” مرّتَين، الأخيرة منهما ضد الفريق الإيراني بِالنمسا في مارس 2018، وحينها أدخله الناخب الوطني رابح ماجر بديلا للجناح رياض محرز، مُسبّبا غضب لاعب ليستر سيتي الإنجليزي آنذاك (الفيديو).

