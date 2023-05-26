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رياضة

لاعب دولي يُمدّد عقده مع المولودية

علي بهلولي
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لاعب دولي يُمدّد عقده مع المولودية
الأرشيف

جدّدت إدارة نادي مولودية الجزائر عقد لاعبها فتح الله الطاهر، حتى الـ 30 من جوان 2026.

وكان صانع الألعاب فتح الله الطاهر (29 سنة) يرتبط مع نادي “العميد” بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

وانضمّ ابن بلدية بئر الجير (ولاية وهران) إلى المولودية عند نهاية موسم 2020-2021، قادما من فريق جمعية الشلف.

وفي الموسم الحالي، شارك هذا اللاعب في 18 مباراة من أصل 22 مواجهة للمولودية في البطولة الوطنية. وخاض 16 مقابلة أساسيا، وسجّل هدفا.

ورغم مشاركته في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين نسخة الجزائر 2023، إلّا أن الناخب الوطني مجيد بوقرة لم يعتمد عليه كثيرا، ومنحه 22 دقيقة فقط، وبِصفة بديل في مقابلتَي ليبيا والنيجر، من أصل 6 مواجهات لِمحلّيي “الخضر”.

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