لاعب سوري يعتذر إلى الفلسطينيين بعد مشاركته رفقة صهيوني

ردّ اللاعب الدولي السوري السابق فراس الخطيب، الإثنين، على اللجنة الأولمبية المحلية، بعد معاقبته بِسبب مشاركته في مباراة إلى جانب أحد الصهاينة.

وشارك السوري فراس الخطيب على هامش بطولة كأس العرب بِقطر، في مباراة استعراضية نظّمتها “الفيفا”، خاضها كذلك المدرب الصهيوني أفرام غرانت.

وأقدمت اللجنة الأولمبية السورية على طرد فراس الخطيب من هيئتها، وأيضا من المنظومة الرياضية المحلية.

وقال فراس الخطيب عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، إنه لم يكن يعلم بِوجود التقني الصهيوني أفرام غرانت. وأضاف أنه استلم دعوة المشاركة يوم خوض المباراة، ولم يطّلع على أسماء المشاركين.

وأردف المهاجم السوري السابق يقول إنه لمّا علم بِوجود علم الكيان الصهيوني في القميص، قام بِشطبه.

وقدّم فراس الخطيب اعتذاراته إلى الشعب الفلسطيني والمتعاطفين معه، وشدّد على أنه مُلتزم بِسياسة الدولة السورية وموقفها الثابث، القاضي بِنصرة فلسطين المحتلّة التي تُعاني جرائم الصهاينة.

واختتم فراس الخطيب يقول إنه سيُتابع الجهات المعنية قضائيا، وذلك “بِسبب ما لحقه من تشويه لِاسمه على جميع المستويات”.