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رياضة

لاعب سينغالي سابق يُلمّح إلى عنصرية المدرب كومبواري تُجاه حجام

علي بهلولي
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لاعب سينغالي سابق يُلمّح إلى عنصرية المدرب كومبواري تُجاه حجام
ح.م
ديمبا با بِزيّ نادي تشيلسي.

أبدى اللاعب الدولي السنيغالي السابق ديمبا با امتعاضه من قرار مدرب فريق نانت الفرنسي أنطوان كومبواري، بِإبعاد المدافع الجزائري جوين حجام عن المنافسات بِسبب صوم رمضان.

وفضلا عن منتخب بلاده السنيغال، سبق لِديمبا با (37 سنة) ارتداء أزياء تشيلسي ووست هام الإنجليزيَين وهوفنهايم الألماني وبشكتاش التركي، وغيرهم.

وقال ديمبا با في أحدث تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ما زلت أُفكّر في أن صيام شهر رمضان هو سلوك يُذهلني. بِالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يتساءلون، نحن نتحدّث عن جانب الهُوِّية للشخص. سؤال بسيط، هل من الجيّد أن تطلب من شخص ما أن يتجرّد من هُوِّيته؟ التذرّع بِالأسباب الصّحّية هو مجرّد غطاء. إن القوّة الجسدية ليس لها مكان على طاولة قوة الإيمان، مهما كانت”.

وضرب ديمبا با مثلا بِالتقني الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، وقال إنه يُبعد لاعبيه بِسبب تراجع المستوى الفني أو اللّياقة البدنية، وليس لِأمر له صلة بِالهُوِّية. في تلميح إلى عنصرية كومبواري.

وردّ ديمبا با في هذه التغريدة على مقال خبري لِوسيلة إعلام فرنسي، فحواه أن مدرب فريق نانت الفرنسي أنطوان كومبواري أبعد لاعبه الجزائري حجام عن مواجهة نادي رامس، وتحجّج بِأنه يُريد حماية مدافعه من الإصابة!

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