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رياضة

لاعب شارك مع “الخضر” في مونديال المكسيك يبحث عن شهادة التدريب

علي بهلولي
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لاعب شارك مع “الخضر” في مونديال المكسيك يبحث عن شهادة التدريب
الأرشيف

تُجري المديرية الفنية الوطنية التابعة لِاتحاد الكرة الجزائري تربّصا تكوينيا لِنيل شهادة التدريب، يخضع له لاعبون دوليون سابقون.

ويُقام التربّص بِفندق “أولمبيك” بِالعاصمة، في فترة ما بين الـ 16 والـ 22 من جويلية المقبل. على أن ينال اللاعبون شهادة التدريب من الدرجة الأولى، التابعة للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم. ما يسمح لهم لاحقا بِممارسة هذه الوظيفة داخل وخارج الوطن، وأيضا على مستوى الأندية والمنتخبات.

ويبلغ عدد المُتربّصين 25 لاعبا دوليا جزائريا سابقا، أبرزهم ابن ولاية المدية فوزي بن خاليدي، الذي شارك مع “الخضر” في كأس العالم 1986 بِالمكسيك. وطارق حاج عدلان زميل سابق له في نادي اتحاد العاصمة، وكلاهما ساهما في إحراز فريق “سوسطارة” كأس الجمهورية عام 1988.

وتُظهر الصورة المُدرجة أعلاه فريق اتحاد العاصمة، أيّام صانع الألعاب فوزي بن خاليدي (الصفّ الأمامي، الثاني من اليمين) والمهاجم طارق حاج عدلان (صفّ الواقفين، الأوّل من اليسار).

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