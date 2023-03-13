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رياضة
توقفت مسيرته الكروية بسبب متاعب صحية

لاعب شباب باتنة السابق محمد عبد السلام في ذمة الله

صالح سعودي
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لاعب شباب باتنة السابق محمد عبد السلام في ذمة الله

فجع الشارع الكروي بباتنة بخبر وفاة الحارس السابق لشباب باتنة محمد عبد السلام الذي وافته المنية صبيحة الإثنين إثر سكتة قلبية عن عمر ناهز حوالي 37 سنة. وهو الخبر الذي خلف موجة من الحزن وسط الأسرة الرياضية بباتنة، خاصة وأن كل من يعرفه يشيد بطيبته وهدوئه وحسن أخلاقه..

سواء حين كان رياضيا فوق الميادين أو بعد اعتزاله الاضطراري بسبب متاعب صحية على مستوى القدم حتمت عليه إجراء عملية جراحية خارج الوطن بعد هبة تضامنية واسعة قامت بها وجوه رياضية وبعض الأطراف الفاعلة في محيط أنصار شباب باتنة والجار مولودية باتنة، كان ذلك ربيع عام 2016.

ومعلوم أن المرحوم يعد من عائلة رياضية بامتياز، بحكم أن والده سبق له أن تقمص ألوان شباب باتنة كحارس مرمى خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، كما لعب شقيقاه مع ذات النادي، فيما كانت مسيرة الفقيد محمد عبد السلام مع شباب باتنة، ثم حول الوجهة نحو عدة فرق مثل أمل مروانة ونجم بوعقال، قبل أن يرغم على اعتزال الميادين بسبب متاعب صحية اثر تعرضه لتعفن على مستوى القدم حتم عليه إجراء عملية جراحية بعد هبة تضامنية واسعة.

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