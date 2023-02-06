لاعب غاني مفقود بسبب زلزال تركيا

أكدت تقارير إعلامية تركية، أن لاعب نادي “هاتايا سبور”، الدولي الغاني كريستيان أتسو، لا يزال مفقودا، بعد الزلزال الذي ضرب تركيا.

وأضافت التقارير أن المدير الرياضي لنادي هاتايا سبور “تانر سافوت”، ولاعب الفريق الدولي الغاني “كريستيان أتسو” مازالوا لحد الآن مفقودين، ولم يتم العثور عليهما تحت الأنقاض، في وقت لا تزال فيه عملية البحث مستمرة.

ووجه الحارس التركي المخضرم “فولكان ديميرال” و مدرب “هاتايا سبور” الحالين نداء إغاثة لإنقاذ لاعبيه، والعاملين بالفريق وبعض الإداريين المتواجدين تحت الأنقاض، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، فجر الاثنين.