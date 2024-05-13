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رياضة

لاعب غيني مُتّهَم بِإشراك شقيقه التوأم بديلا له في مقابلات البطولة الرّومانية!

الشروق الرياضي
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لاعب غيني مُتّهَم بِإشراك شقيقه التوأم بديلا له في مقابلات البطولة الرّومانية!
ح.م
من اليمين: إيديلينو لي - إيدغار لي.

تتحدّث الصّحافة الرّياضية الرّومانية هذه الأيّام حول اتّهامات خطيرة، فحواها إشراك اللاعب إيدغار لي لِشقيقه التوأم إيديلينو لي في مقابلات رسمية لِناديه دينامو بوخاريست.

وينشط إيدغار لي (30 سنة) في منصب مدافع، وهو لاعب دولي شارك مع منتخب غينيا بيساو في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار شهر جانفي الماضي. وله شقيق توأم اسمه إيديلينو لي (30 سنة)، ينشط في مركز متوسّط ميدان، وسبق له الاحتراف خارج البلاد، لكنه يركن حاليا إلى “البطالة” الرّياضية.

وأُثيرت الشكوك، بِسبب رفض متوسّط الميدان الذي يزعم أنه “إديغار لي” الحقيقي إظهار رخصة السّياقة، وأيضا بِسبب عدم وجود آثار الإصابة (ندبة الجرح) في الرّكبة اليُمنى. على اعتبار أن اللاعب المدافع أجرى عملية جراحية في هذا الموضع سنة 2022.

وكان اللاعب الدولي الغيني إيدغار لي قد انضمّ إلى نادي دينامو بوخاريست الروماني في فيفري الماضي، لكنه لم يُقدّم العروض الفنية المأمولة، ويتدرّب حاليا على انفراد، بعد قرار إبعاده مُؤقّتا عن صفوف الفريق، اتّخذه المدرب الكرواتي زليكو كوبيتش.

ووفقا للصّحافة الرّومانية، فإنّه إذا تأكّدت صدقيّة هذه التّهم، فإن نادي دينامو بوخاريست سيتعرّض لِعقوبات قاسية. تُضاف إلى معاناته بِسبب صراعه من أجل البقاء في بطولة القسم الأوّل.

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