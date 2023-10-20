لاعب فرنسي لِوزير الداخلية دارمانين: “اصمت، فمزاعمك مُقرفة”!

دعا لاعب دولي فرنسي مُعتزل وزير الداخلية في بلاده جيرالد دارمانين إلى فتح نقاشات حقيقية تهمّ الوطن، وليس مطاردة كريم زيمة.

وكان الوزير دارمانين قد زعم أن بن زيمة ينتمي إلى تيّار الإخوان وحركة “حماس” الفلسطينية. ليس لِإظهار نضال اللاعب سياسيا، وإنّما لِتأليب يهود فرنسا ضدّ المهاجم السابق لِنادي ريال مدريد الإسباني.

وقال جيروم روتان: “أنا لست صديقا لِكريم بن زيمة، بعيدا عن ذلك. أُخاطب الوزير، السيد دارمانين يحكمنا: اصمت. إذا لم تكن لديك أدلّة، فهذا مُقرف”.

وأضاف لاعب منتخب فرنسا ونادي موناكو سابقا، في ظهور إعلامي له عبر إذاعة “آر آم سي” سهرة الخميس: “هو وزير الداخلية. وتسمح لِنفسك أن تتحدّث بهذه الطريقة عن مواطن فرنسي! لكن إلى أين نحن ذاهبون؟ إنه وزير، ليس مجرّد لاعب كرة قدم. هذا يدفعني إلى الجنون. إذا لم يكن لديك دليل، فاصمت”.

واختتم جيروم روتان يقول مُواصلا توجيه كلامه إلى جيرالد دارمانين: “ليس لِأنك وزير الداخلية فأنت مُلزم بِفتح الملفّ. لقد قمتم بِعمل شبيه وغبيّ في ملعب فرنسا. إذا اخترت طريقا مختصرا يا سيد دارمانين، اجعلها تتعلّق بِالمخاطر الحقيقية التي يتعرّض لها مجتمعنا. مزاعمك (عن بن زيمة) تجعلني مريضا”.

ويُشير جيروم روتان بِخصوص “ملعب فرنسا”، إلى ما ارتكبته شرطة فرنسا (جهاز تابع لِوزارة الداخلية) من قمع ضد جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، خلال احتضان بلدها لِنهائي رابطة أبطال أوروبا في الـ 28 ماي 2022 (ضدّ الرّيال). عِلما أن جيرالد دارمانين يتقلّد منصب وزير الداخلية الفرنسية منذ جويلية 2020.