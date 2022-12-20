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رياضة

لاعب فرنسي يعتذر إلى بن رحمة

علي بهلولي
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لاعب فرنسي يعتذر إلى بن رحمة
الأرشيف
بن رحمة (من اليمين) رفقة عيسى ديوب (من اليسار).

اعتذر اللاعب الفرنسي عيسى ديوب إلى مُنافسه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة.

وكتب مدافع فريق فولهام عيسى ديوب في أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “أخي، سعيد بن رحمة”. وأرفقها بِصورة تُظهره بِمعية اللاعب الجزائري مهاجم فريق وست هام.

جاء ذلك بِسبب قيام عيسى ديوب بِتدخّل خشن ضد بن رحمة، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وحدثت هذه اللّقطة خلال مباراة ودّية جمعت بين الفريقَين الإنجليزيَين فولهام ووست هام بعد ظهيرة السبت الماضي، وانتهت بِنتيجة التعادل بِهدف لِمثله.

وسبق لِبن رحمة وديوب أن لعبا جنبا إلى جنب في فريق وست هام، ما بين خريف 2020 والصيف الماضي.

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