لاعب فنربخشة يرد بعد حادثة البصق على المصري تريزيغيه

ردّ لاعب فنربخشة، سامت أكايدين، على الاتهام الموجه له بـالبصق على لاعب طرابزون سبور المصري، محمود حسن “تريزيغيه”، خلال سجوده، أثناء مباراة الفريقين في الدوري التركي.

وردّ أكايدن على تلك الاتهامات عبر حسابه على”تويتر” حيث كتب: “أستنكر الادعاءات غير الأخلاقية التي تلاعبت باللقطة وبزاوية التصوير، لأن البصق عادة عند اللاعبين في الملعب”.

وأضاف: “أحيل أمري إلى الله ضد كل من يحاول تلويث المنافسة في كرة القدم والناس بهذا القذف والأسلوب الرخيص في مواقع التواصل”.

وأظهرت عدسات الكاميرات اللاعب سامت أكايدين وهو “يبصق” في تجاه تريزيغيه أثناء سجود الأخير احتفالا بتسجيله هدف فريقه الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 80.

وأثار سلوك أكايدين استياء رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين طالبوا الاتحاد التركي لكرة القدم بمعاقبة لاعب فنربخشة على تصرفه الذي وصفوه بأنه “عنصري ومخلّ بالروح الرياضية”.

وندّد نادي طرابزون سبور التركي بتصرف لاعب سامت أكايدين لاعب فريق فنربخشة، في حين ردّ فنربخشة بأن “الواقعة لم تحدث كما صورتها الكاميرات”.