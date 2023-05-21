لاعب فنربخشة يرد بعد حادثة البصق على المصري تريزيغيه
ردّ لاعب فنربخشة، سامت أكايدين، على الاتهام الموجه له بـالبصق على لاعب طرابزون سبور المصري، محمود حسن “تريزيغيه”، خلال سجوده، أثناء مباراة الفريقين في الدوري التركي.
وردّ أكايدن على تلك الاتهامات عبر حسابه على”تويتر” حيث كتب: “أستنكر الادعاءات غير الأخلاقية التي تلاعبت باللقطة وبزاوية التصوير، لأن البصق عادة عند اللاعبين في الملعب”.
— Samet Akaydin (@sametakaydin) May 20, 2023
وأضاف: “أحيل أمري إلى الله ضد كل من يحاول تلويث المنافسة في كرة القدم والناس بهذا القذف والأسلوب الرخيص في مواقع التواصل”.
وأظهرت عدسات الكاميرات اللاعب سامت أكايدين وهو “يبصق” في تجاه تريزيغيه أثناء سجود الأخير احتفالا بتسجيله هدف فريقه الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 80.
BU BİR REZİLLİKTİR, İĞRENÇLİKTİR!
Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz.
Trezeguet’nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın’ın… pic.twitter.com/35ZpGGrO7s
— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 20, 2023
وأثار سلوك أكايدين استياء رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين طالبوا الاتحاد التركي لكرة القدم بمعاقبة لاعب فنربخشة على تصرفه الذي وصفوه بأنه “عنصري ومخلّ بالروح الرياضية”.
وندّد نادي طرابزون سبور التركي بتصرف لاعب سامت أكايدين لاعب فريق فنربخشة، في حين ردّ فنربخشة بأن “الواقعة لم تحدث كما صورتها الكاميرات”.