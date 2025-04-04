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رياضة

لاعب في صفوف “الخضر” يوظّف مدير أعمال جديد

علي بهلولي
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لاعب في صفوف “الخضر” يوظّف مدير أعمال جديد
ح.م
محمد فارسي (الثاني من اليسار) في محطة دولية لـ "الخضر" عام 2024.

تخلّى لاعبٌ دوليٌّ جزائريٌّ في صفوف المنتخب الوطني لِكرة القدم عن مدير أعماله، وارتبط بـ “مناجير” جديد.

ويُرجّح أن يكون وراء هذا القرار الرّغبة في الظفر بِعقدٍ احترافي كبير، يُناسب القدرات الفنية وطموحات المدافع محمد فارسي (25 سنة)، الذي يرتبط مع نادي كولومبس كرو الأمريكي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027، مع إمكانية إضافة موسم آخر.

وفي أحدث بيان لها، كتبت وكالة “أكسيا سبورت مناجمنت”: “يُسعدنا جدّا الترحيب بِمحمد فارسي في عائلة أكسيا الرياضية”.

وأضافت: “بعد حيازة فارسي للقب بطل الولايات المتحدة الأمريكية لِصنف أقل من 21 سنة، لا يعدو أن يكون الأمر سوى بداية واعدة”.

وتملك وكالة “أكسيا سبورت مناجمنت” 4 مكاتب لها بِأمريكا وكندا وبريطانيا واليونان.

ويعلم محمد فارسي أن البقاء في أمريكا قد “يدفن” مواهبه الكروية، عكس لو التحق بِكبرى الدوريات الأوروبيات، حيث التنافس العالي، والمسابقات الكبيرة، والأضواء الباهرة، والجوائز العظيمة.

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