لاعب كاميروني يروي قصة نجاته من زلزال تركيا

كشف مهاجم نادي هاتاي سبور، الكاميروني كيفين سوني، عن قصة نجاته من الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا.

وأكد سوني في حوار مطول مع موقع “فوت ميركاتو” “Foot Mercato”، أن السبب الرئيسي في بقائه على قيد الحياة هو انتظاره صلاة الفجر.

وقال سوني في الحوار: “عدت إلى المنزل بعد مباراة هاتاي سبور وقاسم باشا مساء الأحد الماضي، وكنت جالسا مع أقاربي نلعب “بلايستيشن” حتى الساعة الرابعة أو الخامسة صباحا بتوقيت تركيا، وبدأت الأرض تهتز، وكان لدينا الوقت لأخذ جوازات سفرنا وهواتفنا”.

وأضاف المهاجم الكاميروني: “في البداية أردت القفز من النافذة من الطابق السابع في مبنى مكون من 17 طابقا، وقلت لنفسي إذا قفزت من هنا فسوف أكسر قدمي ولن ألعب كرة القدم بعد الآن، لذلك اتجهت نحو الدرج “.

وتابع سوني: ” أنا مسلم، وما أنقذني هو أنني أردت الانتظار لأداء صلاة الفجر في ذلك اليوم “.

وختم مهاجم هاتاي سبور: “كنا محظوظين بما يكفي للخروج من المبنى قبل أن ينهار، رأيت الناس يموتون، أنا مصدوم حتى اللحظة، وهذا هو أكثر شيء صدمني”.