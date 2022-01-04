لاعب كرة سلة أمريكي يشهر إسلامه في الأردن

أشهر لاعب كرة السلة الأمريكي كوينتن لي، المحترف في صفوف نادي الجليل الرياضي الأردني إسلامه.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أردنية، اللاعب وهو ينطق الشهادتين في مسجد بمدينة إربد الأردنية.

وقال اللاعب الأمريكي في تغريدات له عبر “تويتر”، إنه بحث كثيرا عن طريقه في الحياة حتى عرف الإسلام، واصفًا يوم إشهار إسلامه بأنه “أفضل يوم في حياتي”.

ويبلغ اللاعب الأمريكي من العمر 29 عاما، وانضم إلى نادي الجليل في نوفمبر الماضي، و ولعب كوينتن لي سابقا في فريق غزة هاشم الأردني، كما لعب قبل ذلك في المغرب والمكسيك.

وشهدت الساحات الرياضية العربية خلال الأعوام الماضية إشهار عدد من اللاعبين المحترفين إسلامهم بعدما جاءوا للمعيشة واللعب في المنطقة العربية، حيث في 2019 أعلن الأمريكي جاسمون يونغ بلود لاعب فريق كرة السلة بنادي الوكرة القطري اعتناقه الإسلام .