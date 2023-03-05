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رياضة

لاعب كليرمون يصف حادثته مع سليماني بالأسوأ في مشواره

عمر سلامي
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لاعب كليرمون يصف حادثته مع سليماني بالأسوأ في مشواره
أرشيف
سليماني خلال مباراة كليرمون وبريست في أكتوبر الماضي

قال متوسط ميدان نادي كليرمون فوت الفرنسي، يوهان جاستين، أن حادثته مع الدولي الجزائري إسلام سليماني، خلال شهر أكتوبر الماضي، تعد الأسوأ في مشواره.

وقال لاعب كليرمون الذي اتهمه حينها سليماني بالعنصرية، خلال لقاء نادي بريست وكليرمون: ” كانت أسوأ تجربة في حياتي المهنية، وانجرت عنها تداعيات إعلامية كبيرة”.

وأضاف جاستين، الذي تمت تبرئته من تهمة التلفظ بعبارات عنصرية تجاه سليماني: ” كانت هناك تهديدات كثيرة لعائلتي وأقاربي وزملائي في الفريق، والأمر كان في غاية الصعوبة”.

وتابع لاعب كليرمون في حوار لـ” سو فوت” : “لم أرغب في العودة إلى الملعب أو لعب كرة القدم مرة أخرى، المباراة التالية كانت في نانت، وكان لدي تخوف كبير. إنها تجربة لا أتمنى أن يعيشها أحد”.

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