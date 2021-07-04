لاعب مالي أصيل يرصد هدايا “مِن وحي الطبيعة الإفريقية”!

لجأ اللاعب الدولي المالي خليفة كوليبالي مهاجم فريق نانت الفرنسي، إلى رصد جوائز مُميّزة في دورة ودّية.

ويقضي خليفة كوليبالي هذه الأيّام عطلته الصيفية بِبلده مالي، حيث نظّم دورة ودّية صيفية، لِأهداف رياضية (الكشف عن مواهب اللعبة) وترفيهية.

وبدا خليفة كوليبالي متواضعا وكريما وأيضا “عقلانيا”، ذلك أنه رصد جوائز قد تبدو غريبة للبعض، خاصة بِالنسبة للذين تعوّدوا على الهواتف المحمولة والسيارات ومتاع الدنيا. لكن مهاجم فريق نانت الفرنسي منح لِهدّافي الدورة هدايا من فصيل الثور والكبش (الماشية)، كما ذكرته أحدث التقارير الصحفية المحلية. يا ترى ما الفائدة من أن تُهديه هاتفا فاخرا آخر صرعة، وهو “شاتي خبزة” يقضمها قضما حتى ولو سقطت في التراب، أو يشقى لِجلب الماء الشروب!

وظهر خليفة كوليبالي أيضا أفضل بِكثير من بعض “الشيّاتين”، الذين لا يخجلون ويرصدون هدايا “مُقرفة” عبارة عن صور مُثبّتة في إطارات خشبية، ويهدونها للمسؤولين، تقرّبا منهم ونيلا لِمآرب دنيوية وضيعة.

وأبصر خليفة كوليبالي النور بِالعاصمة المالية بماكو عام 1991، وبِالتالي يعرف جيّدا بيئته ولم ينسَ وكره.

للإشارة، فإن خليفة كوليبالي دخل إلى أرضية ملعب البليدة بديلا في الدقيقة الـ 85، خلال المباراة الودّية التي جمعت بين منتخب الوطني المالي و”محاربي الصحراء”، مساء الـ 6 من جوان الماضي.