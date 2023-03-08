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رياضة

لاعب مانشستر سيتي يتورط في قضية أخلاقية

عمر سلامي
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لاعب مانشستر سيتي يتورط في قضية أخلاقية
ح.م
كايل ووكر

أكدت تقارير صحفية بريطانية، تورط لاعب مانشستر سيتي، الدولي الإنجليزي كايل ووكر، في قضية أخلاقية.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد شوهد الظهير الأيمن لمانشستر سيتي، في حالة سُكر، ويتحرش بفتاة في ملهى ليلي، تواجد فيه مع بعض أصدقائه الأحد الماضي.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن ووكر قد يدعي أن الأمر مجرد مزحة، إلا أن سلوكه المشين قد يقع قانونيا تحت بند التصرفات غير اللائقة، التي إن ثبتت بحقه سيسجن لمدة عامين بحد أقصى.

وأضافت: “هي جريمة بموجب القانون العام يتم ارتكابها عندما يقوم شخص ما بعمل بذيء أو فاحش أو مثير للاشمئزاز في حضور شخصين على الأقل من الجمهور، وإذا ثبتت إدانته، فإنه يعاقب بالسجن أو بغرامة مالية”.

جدير بالذكر، أن الفرنسي ميندي، لاعب مانشستر سيتي، قد واجه عقوبة الحبس في وقت سابق، بسبب اتهامه بالاغتصاب.

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