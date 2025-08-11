لاعب محلي يقترب من أوروبا بعد نهاية “الشان”

أكرم بوراس (أوّل لاعب من اليمين) في تدريبات للمنتخب المحلي الجزائري، مطلع جوان الماضي.

اقترب لاعب دولي جزائري من إبرام صفقة انتقال نحو أوروبا، في أوّل تجربة رياضية له خارج الوطن.

ويخوض هذا اللاعب حاليا مع المنتخب المحلي الجزائري بِأوغندا، منافسة بطولة إفريقيا لِهذه الفئة “شان” 2025.

ويتعلّق الأمر هنا بِمتوسط الميدان أكرم بوراس، الذي ترغب إدارة نادي ليفسكي صوفيا البلغاري في انتدابه، بِمبلغ يتراوح ما بين 700 ألف و800 ألف أورو.

ويرتبط بوراس (23 سنة) مع نادي مولودية الجزائر بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027. وقد اشترط مسؤولو “العميد” الاستفادة من ربع (25%) القيمة المالية، في حال بيعه مستقبلا من قبل إدارة نادي ليفسكي صوفيا.

وسبق لِأكرم بوراس تمثيل الفئات الصغرى لِوفاق سطيف، ثم التحق بِشباب بلوزداد، قبل الانضمام إلى المولودية في صيف 2024. وقد غاب عن مواجهتَي المنتخب المحلي الجزائري أمام أوغندا وجنوب إفريقيا بِداعي الإصابة، وعدم استعادة اللياقة البدنية.

وبِالمقابل، تموقع فريق ليفسكي صوفيا ثانيا في لائحة ترتيب البطولة البلغارية للموسم المُنقضي، ويُشارك حاليا في دوري المؤتمر الأوروبي.