لاعب مسجون ضمن قائمة منتخب كوريا الجنوبية

استدعى مدرب كوريا الجنوبية، يورغن كلينسمان، اللاعب سون جون هو تحسبا للمباراتين الدوليتين الوديتين هذا الشهر، على الرغم من أنه لا يزال محتجزا في الصين بسبب قضية رشوة.

وأدرج كلينسمان، اسم اللاعب في قائمة المنتخب الذي سيواجه بيرو والسلفادور، على الرغم من أنه بنسبة كبيرة لن يكون متاحا.

وقال المدرب الألماني للصحافيين عقب كشفه عن القائمة: “من الواضح أننا شعرنا بالصدمة من وضع “جون هو” وهو يحظى بدعمنا الكامل، نأمل أن يحدث شيء كل يوم، لكنه ليس في أيدينا”.

وأصاف: “لا نعرف حالته الذهنية، ولا نعرف حالته البدنية، لكنني أعتقد أنه يستحق كل الدعم منا”.