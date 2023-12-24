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رياضة

لاعب معتزل يجمع ثروة هائلة ويتجاوز رونالدو بـ40 مرة!

عمر سلامي
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لاعب معتزل يجمع ثروة هائلة ويتجاوز رونالدو بـ40 مرة!
أرشيف
فلاميني

أفادت تقارير صحفية بأن الفرنسي ماتيو فلاميني، لاعب أرسنال وميلان سابقا، حقق نجاحا كبيرا خارج عالم كرة القدم، لتتجاوز ثروته، ثروة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بفارق هائل.

وسلطت صحيفة “ذا ميرور” البريطانية، الضوء على نجاح الفرنسي ماتيو فلاميني خارج ملاعب كرة القدم، بعدما قام برفقة أحد شركائه بتأسيس شركة تعنى بالكيمياء الحيوية.

وأسس ماتيو فلاميني برفقة أحد أصدقائه الشركة في عام 2008، فاستثمرا الملايين في الأبحاث والتجارب والبنية التحتية ورسوم الموظفين، على أمل إنتاج حمض “الليفولينيك”، وهو بديل عن زيت صناعي يصنع من نفايات الخشب والذرة.

وأصبحت الشركة في عام 2015 هي الأولى، القادرة على إنتاج الحمض الذي يمكن استخدامه ليحل محل الزيت في صناعة الأدوية والبلاستيك ومستحضرات التجميل وغيرها بكميات كبيرة.

وبحسب الصحيفة، فإن الشركة نجحت بعد حوالي 15 عاما من تأسيسها في أن تبلغ قيمتها 21 مليار جنيه استرليني، أي حوالي 40 مرة أكثر من صافي ثروة كريستيانو رونالدو، البالغة 500 مليون.

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