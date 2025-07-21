لاعب مغترب يُوجّه رسالة إلى بيتكوفيتش

أفصح لاعب جزائري مغترب عن رغبته، في تمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم.

وتنتظر “الخضر” استحقاقات كبيرة في المستقبل القريب، أبرزها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2026. وهو ما يحفّز اللاعبين المغتربين على تمثيل الألوان الوطنية الجزائرية.

وقال اللاعب ونيس طايبي البالغ من العمر 23 سنة، إنه يُمنّي النّفس بِأن يلتفت إليه الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، ويجلبه إلى صفوف “محاربي الصّحراء”.

وأوضح ونيس طايبي: “لم أتلقَّ أيّ اتصال فعلي. آمل أن أكون ضمن اهتمامات الناخب الوطني. أنا مهتم، والباب مفتوح على مصراعيه. آبائي أبصرا النور بِالجزائر وعاشا هناك”.

وأضاف في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها لِمجلة “أونز مونديال” الفرنسية: “أُتابع جميع مقابلات المنتخب الجزائري. هذا المنتخب حلم لي. أريد مسيرة كروية رائعة وأن أجعل عائلتي فخورة بي”.

وأبصر طايبي النور بِفرنسا في عام 2002، من أسرة جزائرية مهاجرة تنتمي إلى ولاية مستغانم.

وتكوّن هذا اللاعب الفذ في نادي ليموج الفرنسي، ولعب في بطولة هذا البلد، كما مثّل ألوان منتخب “الديكة” للفئات الصغرى (أقل من 18 و20 سنة)، على غرار ياسين براهيمي، وأمين غويري، وحسام عوار، وبدر الدين بوعناني، وغيرهم.

والتحق طايبي مؤخّرا بِنادي هانوفر من القسم الثاني الألماني، وبِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2029.

وينشط ونيس طايبي في خط الوسط، وفي الموسم المُنقضي خاض 33 مباراة بِزي نادي رودي، في بطولة القسم الثاني الفرنسي وكأس هذا البلد. وسجّل 4 أهداف، كما وزّع 5 تمريرات حاسمة.